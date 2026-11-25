Violenza sulle donne, la lettera di una madre: «Percorsi per le vittime, ma chi aiuta i maltrattanti?»

Dopo quattro anni di battaglie e una denuncia finita senza esito, racconta il suo dolore: «Servono obblighi anche per gli uomini»

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, arriva alla nostra redazione la testimonianza di una lettrice che ha scelto di rimanere anonima. Una lettera carica di amarezza, stanchezza e domande, che pone l'attenzione su un aspetto spesso meno raccontato: i percorsi di recupero per gli uomini maltrattanti. «Ho capito l'importanza dei percorsi dedicati alle donne, ma se non vengono introdotti obblighi anche per chi maltratta, il problema alla radice non si risolve». È questo il messaggio centrale della sua testimonianza, che nasce da un'esperienza personale dolorosa. La donna racconta di essere impegnata da quattro anni in una battaglia che, nonostante gli sforzi, non sembra aver portato a una soluzione. «I centri per le donne trattano solo con le donne. Ma nessuno parla degli uomini maltrattanti? Eppure esistono anche centri dedicati a loro, che ricevono risorse dallo Stato». La sua riflessione riguarda proprio la necessità di affiancare alla protezione delle vittime interventi concreti rivolti a chi mette in atto comportamenti violenti. Perché, secondo la lettrice, sostenere le donne è fondamentale, ma non basta se dall'altra parte non vengono previsti percorsi efficaci e, soprattutto, obblighi di partecipazione.

Nel suo caso, la situazione è diventata ancora più dolorosa perché la persona coinvolta è suo figlio. La donna racconta di aver dovuto presentare una denuncia e di aver affrontato un procedimento nell'ambito del cosiddetto Codice Rosso, durato 18 mesi e conclusosi, a suo dire, senza alcun risultato concreto. «Ho dovuto cambiare la mia vita. Lui vive per la strada. E i padri? Nulla», scrive, lasciando emergere tutta la fatica di una vicenda familiare che continua a pesare sulla sua quotidianità. La sua richiesta è chiara: non lasciare sole le donne nel percorso di protezione, ma intervenire anche sugli uomini maltrattanti, prevedendo strumenti e obblighi che possano favorire un reale cambiamento. «Dare obblighi, signori! Così il percorso per le donne è pressoché nullo», conclude.

Una testimonianza che, nella giornata dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne, invita ad allargare il dibattito: proteggere chi subisce violenza è indispensabile, ma è altrettanto importante interrogarsi su come intervenire su chi la agisce, affinché la prevenzione non si fermi alla sola tutela delle vittime.