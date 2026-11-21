La cerimonia di Covignano Virgo Fidelis e Giornata dell’Orfano, Rimini celebra la patrona dell’Arma

Santa Messa alla presenza delle autorità civili e militari. Ricordati i caduti nell’adempimento del dovere e rinnovata la vicinanza ai familiari e agli orfani dei Carabinieri

Questa mattina (21 novembre) il Santuario di Santa Maria della Grazie, a Covignano di Rimini, ha ospitato le celebrazioni della Virgo Fidelis, Patrona dell’Arma dei Carabinieri, e della Giornata dell’Orfano. La Messa, concelebrata dal rettore del Santuario, don Giuseppe Giovanelli e dal reggente della parrocchia di San Benedetto Padre d’Europa di Cattolica, don Eugenio Savino, ha registrato la partecipazione delle massime Autorità civili e militari locali, unitamente alle rappresentanze in servizio e in congedo del personale del Comando Provinciale dell’Arma di Rimini. Presenti inoltre una delegazione dell’Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari Arma Carabinieri e dei soci delle Associazioni Nazionali Carabinieri di tutta la Provincia e di San Marino, i Labari e i Medaglieri delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma di Rimini.

"La cerimonia odierna rinnova il profondo legame della Benemerita con la propria storia, coincidendo con l’anniversario dell’epica Battaglia di Culqualber conclusasi nel 1941. In quel frangente del secondo conflitto mondiale, le truppe schierate in Africa Orientale si resero protagoniste di una resistenza estrema per il controllo di un caposaldo vitale. L’eroico coraggio dimostrato sotto il fuoco avversario in quella strenua difesa valse ai nostri militari il tributo d’onore delle armi da parte del nemico. Simbolo di quel sacrificio fu l’abnegazione del 1° Battaglione Carabinieri e Zaptié, il cui sangue versato portò alla concessione della seconda Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Bandiera dell’Arma", si legge in una nota del Comando Provinciale della Compagnia Carabinieri. A conclusione della funzione, il Comandante Provinciale, Colonnello Daniele Credidio, nel rievocare la storica ricorrenza, ha rivolto un commosso pensiero agli appartenenti all’Istituzione che hanno perso la vita nell’adempimento del dovere, onorando il lascito umano e ricordando il profondo vuoto nei cuori di congiunti e colleghi con i quali hanno condiviso il servizio.