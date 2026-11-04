Visit Romagna, roadshow tra Svizzera e Francia per promuovere la stagione 2027

Fino a domenica incontri con buyer a Basilea e Strasburgo e presenza alla fiera del turismo di Colmar. Al centro anche il volo diretto Basilea-Rimini, confermato per la prossima stagione.

La Romagna si presenta ai mercati turistici di Svizzera e Francia con un calendario di incontri e iniziative che guarda già all'estate 2027. Visit Romagna sarà impegnata fino all'8 novembre in un roadshow tra Basilea, Strasburgo e Colmar, con l'obiettivo di far conoscere le proposte del territorio e stringere nuovi rapporti commerciali con gli operatori del settore.

La prima tappa è quella di oggi a Basilea, dove undici operatori regionali incontreranno i buyer svizzeri in un workshop B2B. Giovedì 5 novembre sarà invece la volta di Strasburgo, con appuntamenti rivolti a tour operator, agenzie di viaggio, bus operator, associazioni e organizzatori di eventi. Gli incontri serviranno a presentare la destinazione e favorire la programmazione dei soggiorni per il prossimo anno. Tra gli elementi su cui punta la promozione c'è il collegamento aereo diretto Basilea-Rimini, confermato anche per il 2027 dal 4 aprile al 26 settembre, con due voli settimanali, il mercoledì e la domenica. L'aeroporto di Basilea-Mulhouse-Friburgo rappresenta infatti un punto di accesso per un bacino turistico che comprende Svizzera, Alsazia e parte della Germania meridionale.

Agli operatori saranno presentate diverse proposte di vacanza: soggiorni balneari, itinerari culturali ed enogastronomici, percorsi tra borghi e castelli, vacanze attive, patrimonio Unesco ed esperienze legate alla Motor Valley. Spazio anche agli eventi e alle occasioni di viaggio legate alla tradizione e all'identità del territorio. Il roadshow si concluderà a Colmar, dove da venerdì a domenica Visit Romagna parteciperà al SITV, fiera del turismo della regione francese Grand Est. Qui la promozione si rivolgerà direttamente al pubblico, con il coinvolgimento degli operatori regionali e della Fondazione Verdeblu di Bellaria-Igea Marina, che coordinerà diverse attività di intrattenimento.

Sabato è previsto anche uno show cooking con Nicolas Rieffel, chef e sommelier protagonista della prima stagione di MasterChef Francia, chiamato a raccontare l'incontro tra la cucina francese e quella italiana. Nello stand di Visit Romagna saranno presentati itinerari, calendario degli eventi, proposte per il turismo all'aria aperta e soluzioni di soggiorno, con uno spazio dedicato anche ai sapori della tradizione emiliano-romagnola. Il SITV è uno dei principali appuntamenti turistici francesi e il primo per il settore nella regione Grand Est. La manifestazione si sviluppa su quattro padiglioni, con circa 300 espositori e un'affluenza attesa tra 20mila e 25mila visitatori nelle tre giornate.