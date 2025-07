Von der Leyen: "Con gli Stati Uniti potrebbe non essere più come prima"

Le imprese europee chiedono certezze. "L’ho detto anche a Trump"

"Stiamo lavorando senza sosta per trovare un’intesa iniziale con gli Stati Uniti. Crediamo che i dazi siano una perdita per tutti. Ma non siamo ingenui: sappiamo che il rapporto con gli Usa potrebbe non tornare più quello di una volta".

Con queste parole, la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha espresso le sue preoccupazioni in merito ai rapporti commerciali transatlantici, intervenendo al settimo Forum economico franco-italiano organizzato da Confindustria e Medef a Roma.

Von der Leyen ha sottolineato come le imprese europee abbiano bisogno di stabilità e regole chiare nel commercio internazionale: "Le aziende europee chiedono certezze. È un punto che ho ribadito anche al presidente Trump", ha detto, evidenziando le sfide che l’Europa deve affrontare in un contesto globale sempre più incerto.

Pur ribadendo l’importanza del dialogo con Washington, la presidente della Commissione ha voluto ricordare un dato fondamentale: "Il partner commerciale più importante dell’Europa è l’Europa stessa", sottolineando il ruolo cruciale del mercato interno e la necessità di rafforzare la coesione economica tra gli Stati membri.

L’intervento si inserisce in un momento delicato per le relazioni Ue-Usa, tra timori di nuove barriere commerciali e l’esigenza di una rinnovata cooperazione basata sulla fiducia e la reciprocità.