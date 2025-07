A Bellaria si festeggia la Notte Rosa. Una settimana ricca di eventi

Spettacoli, musica e tanto altro a Bellaria Igea Marina

Bellaria Igea Marina è pronta ad ospitare una settimana di eventi in occasione della Notte Rosa romagnola.

La mostra “Eco City Lab”, costruita con migliaia di mattoncini LEGO® che compongono una città ecosostenibile in miniatura, apre le porte a grandi e bambini, tutti i giorni dalle 16.00 alle 23.00 (con aperture straordinarie in caso di maltempo), presso il Palazzo del Turismo in via L. Da Vinci 10: dal 16 al 22 giugno, in occasione della Notte Rosa, l’ingresso under 12 sarà gratuito (per maggiori informazioni e biglietti: www.bellariaigeamarina.org).

Dal 16 al 19 giugnola città accoglierà appuntamenti dedicati ai più piccoli con la “Notte Rosa Extra time”: spettacoli di magia, giocoleria, pupazzi e marionette animeranno le Piazze Marcianò, Capitaneria di Porto, Kennedy e Alda Merini.

Il divertimento prosegue poi con la “Notte Rosa” nel weekend dal 20 al 22 giugno. Torna l’allegria del Carnevale in Rosa con sfilate di trampolieri, tamburi, maghi, giocolieri, carri e cortei mascherati nelle serate di venerdì 20 e sabato 21 giugno dalle 21.30; i Dj set del duo Space Invaders & Vocalist Franky Party che animeranno Piazzale Kennedy e Alda Merini sempre venerdì e sabato dalle 21.30; non mancheranno poi i tipici Fuochi Artificiali di venerdì sera, quando i cieli di tutta la Riviera si coloreranno in contemporanea: appuntamento in Piazza Capitaneria di Porto alle ore 24.00.

L’alba sarà poi la protagonista principale degli eventi organizzati alle prime luci del mattino: sabato 21 giugno alle 5.30 si parte insieme all’“Alba Musicale con Dama & Friends”: il quartetto "Riviera Boulevard", arricchito dalle varie influenze musicali dei singoli musicisti, propone brani del passato sull'onda swing, passando anche tra i colorati ritmi sudamericani.

Domenica 22 giugno l’alba sarà accolta alle 5.30 in diverse location della città – Piazzale Capitaneria di Porto, Piazzale Kennedy e Piazza Alda Merini – con lo “Speciale I Suoni del Sole”: dalle 6.00 inizieranno rilassanti concerti con strumenti ancestrali.

Infine, a conclusione del ricco weekend di eventi, l’imperdibile appuntamento con la musica e l’energia di Mirko Casadei POPular folk orchestra che si esibirà presso l’Arena Roma in Viale A. Pinzon, domenica 22 giugno alle ore 21.30.

Tutto il programma per la “Notte Rosa” sarà poi arricchito da numerose iniziative a cura di varie realtà cittadine, tra cui appuntamenti al Beky Bay, al Polo Est Village, con concerti, dj set, musica e tanto altro. Tutti gli eventi sono consultabili sul sito www.bellariaigeamarina.org.

L’estate di Bellaria Igea Marina prende ufficialmente avvio con tanti eventi in programma che accompagneranno e intratterranno ospiti, turisti e cittadini durante tutta la stagione estiva, con proposte musicali, sportive e di benessere, enogastronomiche e culturali; il programma aggiornato è presente sul sito di promozione turistica ufficiale di Bellaria Igea Marina – www.bellariaigeamarina.org – e sulle pagine social.