Altarimini

Redazione

RiminiWellness 2026: l’edizione dei 20 anni inaugura una nuova era del benessere

11 maggio 2026 16:42

Sport a Rimini, Angelini: "Sfratto all'atletica comunicato solo all'ultimo. Lo Stadio è per lo sport"

11 maggio 2026 16:32

Rimini: all'ITTS Belluzzi-Da Vinci un seminario sulla prevenzione nei luoghi di lavoro

11 maggio 2026 15:43

Porto di Rimini: finanziati oltre 693 mila euro per la nuova macchina del ghiaccio a servizio dei pescatori

11 maggio 2026 15:09

San Giovanni in Marignano: una rete di sportelli gratuiti al servizio del cittadino

11 maggio 2026 13:38

Santarcangelo si prepara a Balconi Fioriti 2026: il 16 e 17 maggio tornano mercati, laboratori e novità green

11 maggio 2026 13:32

Addio sigarette sotto l’ombrellone: Rimini amplia il divieto di fumo

11 maggio 2026 13:24

Rimini Sud: dal 15 maggio torna percorribile l’intero lungomare

11 maggio 2026 13:18

Mare di Libri 2026: il festival dei ragazzi che leggono torna a Rimini

11 maggio 2026 13:12

Riccione, ex Colonia Bertazzoni: il Comune valuta due offerte

11 maggio 2026 13:02

Rimini: si dà alla fuga dopo aver danneggiato e svaligiato un ristorante. Arrestato

10 maggio 2026 12:03

Verucchio: presentati gli interventi sul fondo Gianni Scalia tra memoria, studio e digitalizzazione

10 maggio 2026 11:48

Delegazione CGIL Rimini e CSdL in Germania per le iniziative europee sulla Liberazione dal nazifascismo

10 maggio 2026 10:43

Un milione di euro per asfaltare le strade di Pennabilli

10 maggio 2026 09:55

L’Atelier Gourmet di Gatteo a Mare premiato “Miglior Ristorante 2025”

10 maggio 2026 08:46

Rimini, maggio di cantieri: concluso intervento PNRR in via Marignano

04 maggio 2026 15:12

Locatelli presenta Expoaid 2026, evento su Terzo settore e disabilità

04 maggio 2026 13:50

Caso Pierina: Serena Badia, moglie di Loris Bianchi, è ricoverata in gravi condizioni

04 maggio 2026 13:45

Turismo e formazione: nasce la collaborazione per tirocini internazionali nel Riminese

04 maggio 2026 13:35

Rimini: dal 5 maggio musei gratuiti per residenti e under 30

04 maggio 2026 13:02

Rimini, fermato per un controllo con il figlio in auto: deve scontare 3 anni per droga

04 maggio 2026 12:54

Al via a "Cattolica in fiore": la città si riempie di profumi e colori

02 maggio 2026 12:16

Ottant’anni dal 2 giugno 1946: a Rimini un ciclo di lezioni sulla nascita della Repubblica

02 maggio 2026 12:06

Il Consiglio comunale di Verucchio approva il rendiconto 2025: quasi 1,3 milioni di avanzo libero

02 maggio 2026 11:57

Riccione: il primo maggio accende un lungo weekend di eventi

02 maggio 2026 11:39

Al Castello di Montefiore Conca al via la rassegna “Notti Malatestiane” tra storia e cultura

02 maggio 2026 11:29

Al via i lavori al Ponte di Tiberio: da lunedì 4 maggio scatta la chiusura temporanea

02 maggio 2026 11:25

Primo maggio a Rimini: tantissima gente per un weekend di festa all’aria aperta

02 maggio 2026 10:54

Riccione, prosegue l’iter del Piano urbanistico generale: conclusi gli incontri pubblici

02 maggio 2026 10:39

Valma Safe Driving: educazione alla sicurezza stradale e prevenzione delle dipendenze

02 maggio 2026 09:54

Autostrada A14: chiusura notturna dell’uscita di Rimini nord per lavori di pavimentazione

02 maggio 2026 09:40

Santarcangelo: "Un caffè con il sindaco", al via il primo incontro

02 maggio 2026 09:37

Gabicce Mare, inaugurazione a via Zanella: nuovi interventi tra sicurezza, mobilità e impegno sociale

02 maggio 2026 09:34

Gruppo SGR premiato con il Credit Reputation Award 2026

27 aprile 2026 16:26

San Clemente: prolungata la fase sperimentale del nuovo piano viabilità

27 aprile 2026 16:12

Santarcangelo: aperti i bandi per i contributi ai centri estivi per bambini e ragazzi con disabilità

27 aprile 2026 15:34

A Riccione torna l'International Street Food: un weekend di cucina di strada e sapori

27 aprile 2026 15:22

Santarcangelo: via all’urbanizzazione “Il Grande Giardino” e alla demolizione dell’Ex-Corderia

27 aprile 2026 14:30

Si sveglia in ospedale e aggredisce il personale sanitario: arrestato

27 aprile 2026 13:38

Weekend di successi per il Pattinaggio Riccione tra Bologna, Calderara e Funo

27 aprile 2026 13:07

Rimini for Iran registra i primi successi: 30 gli studenti già a lavoro

27 aprile 2026 13:02

La crew Fire Nova sul podio al Ftlk contest con il suo hip hop

27 aprile 2026 12:51

Pennabilli celebra il 25 aprile con Roberto Mercadini

24 aprile 2026 12:00

Riccione: festa per la riapertura del Centro di Buon Vicinato “Le 5 Terre”

24 aprile 2026 11:49

Verso Velo-city: studenti e famiglie si sfidano in bicicletta per promuovere la mobilità sostenibile

24 aprile 2026 11:36

Rimini: oltre 180 bambini in visita ai Carabinieri tra legalità e dimostrazioni operative

24 aprile 2026 11:28

Nuove Idee Nuove Imprese festeggia i 25 anni con un evento speciale al Centro congressi sgr

24 aprile 2026 10:49

“Fellini e la critica”: a Rimini due giornate di studi alla Cineteca

24 aprile 2026 10:46

Stagione estiva 2026 a Riccione: regole su sicurezza, decoro e novità per i servizi

24 aprile 2026 10:35

Morte del piccolo Matteo alla spa: nuovo sopralluogo nell'hotel

24 aprile 2026 10:01

Truffa un'anziana e le ruba 100mila euro di beni: condannato a 1 anno e 6 mesi di carcere

24 aprile 2026 09:11

Aeroporto di Rimini: piano da 200 milioni e visione al 2040

24 aprile 2026 08:51

Lavoro e legalità: a Rimini un convegno contro i contratti pirata

20 aprile 2026 16:27

Da Rimini a Pennabilli: la camminata per l'ottavo centenario della morte di San Francesco

20 aprile 2026 14:58

Rimini si prepara ad una settimana di grande cinema, memoria e cultura

20 aprile 2026 14:37

Caso Pierina: l'orario dell'omicidio mette alla prova l'alibi di Dassilva

20 aprile 2026 13:35

Rimini, successo per il Campo lavoro missionario: dai soli mercatini raccolti 194.251 euro

20 aprile 2026 13:02

Tutto pronto per Macfrut 2026: al via martedì 21 aprile

20 aprile 2026 12:51

Rimini: 200 bambini tra spiagge e boschi per un'educazione ecologica

20 aprile 2026 12:46

Rimini: guarda con nervosismo lo specchietto retrovisore. Scoperti 6 kg di droga nel portabagagli

18 aprile 2026 12:35

A Rimini cresce l'attesa per l'arrivo del regista Wes Anderson

18 aprile 2026 12:00

Novafeltria, aggressione fuori dalla discoteca: vietato l'accesso alle aree urbane a 7 giovani

18 aprile 2026 11:44

Airiminum completa gli espropri: al via la nuova accessibilità del Fellini

18 aprile 2026 11:00

Cassonetti in via Albertazzi ripuliti da Hera

18 aprile 2026 10:15

Rimini Marathon: ecco il percorso sulle strade di Riccione

18 aprile 2026 10:07

Cinema e cultura, Sacchetti: "Costruiamo una rete tra festival e formazione"

18 aprile 2026 10:03

Parco vicino alla scuola di Montefiore non sicuro: bambina ferita dopo una caduta. Si chiedono interventi urgenti

18 aprile 2026 09:37

Comunità Marine: approda a Roma la proposta di legge per il riconoscimento dello status speciale

17 aprile 2026 16:09

Next Stop Rimini Sicura: l'assessore Magrini illustra il nuovo sistema di videosorveglianza

17 aprile 2026 15:49

Rimini tra storia, cinema e moda: le mostre da non perdere nel weekend

17 aprile 2026 14:01

FishNoWaste: gli studenti del Valturio raccolgono 200 kg di rifiuti e riducono la plastica a scuola

17 aprile 2026 13:45

Torna a vivere l’ex centro giovani di Santa Giustina: il Comune cerca un gestore under 35

17 aprile 2026 13:30

Ex Colonia Murri: via libera del Consiglio all’acquisizione da parte del Comune

17 aprile 2026 13:15

Giuseppina Andruccoli: 100 anni di vita e di storia a Rimini

17 aprile 2026 13:03

Riccione Paese si anima tra sapori, musica e tradizione: rosole e erbe spontanee protagoniste

11 aprile 2026 09:55

Murales per trasformare gli spazi pubblici: i giovani all'opera sul marciapiede tra Passano e Coriano

11 aprile 2026 08:32

A Pennabilli si celebra il 25 aprile: Roberto Mercadini al Cinema Gambrinus

10 aprile 2026 12:19

Riccione: al via il rifacimento definitivo del sottopasso di viale La Spezia da 1,5 milioni

10 aprile 2026 12:13

La scuola Giulio Turci di Torriana in visita a Coriano tra teatro, storia e memoria

10 aprile 2026 11:52

Fellini Award Rimini 2026: il regista premiato sarà Wes Anderson

10 aprile 2026 11:43

Disturbi cognitivi e demenza a Rimini: l'incontro con pazienti e familiari

10 aprile 2026 11:17

Riccione, al via la trasformazione di corso Fratelli Cervi: presentato il progetto di rigenerazione urbana

10 aprile 2026 10:41

Startup e innovazione in Romagna: al via il bando AccelerUP 2025 da oltre 350mila euro

10 aprile 2026 10:29

Tragedia nell'hotel a Pennabilli: dichiarato il decesso del 12enne

10 aprile 2026 09:26

Fellini Award Rimini 2026: oggi la presentazione della prossima edizione

10 aprile 2026 08:51

Controlli ai benzinai del riminese: decine e decine di multe

10 aprile 2026 08:46

Riccione: inaugura la mostra “Kairos. Il tempo cruciale” di Andrea Chiesi a Villa Franceschi

04 aprile 2026 12:25

Riccione: beccato con 1500 euro e cocaina resta ammutolito davanti ai Carabinieri. Arrestato 36enne

04 aprile 2026 11:45

Riccione: viale D’Annunzio restituito alla città, completo e rinnovato per Pasqua

04 aprile 2026 10:59

Trilogia storica dei Carabinieri: arriva il volume sulla Liberazione

04 aprile 2026 10:53

Pasqua e ponti primaverili: Trenitalia introduce 117 corse aggiuntive

04 aprile 2026 09:55

Crisi della pesca a Rimini: altre 7 imprese hanno chiuso nel 2025

04 aprile 2026 08:27

Beach Tennis Over 40, trionfo riminese: Urbini Federico campione d’Italia

31 marzo 2026 16:19

Giuseppina Costa: 100 anni di storia e ricordi a Montescudo-Monte Colombo

31 marzo 2026 15:50

Il Segretario del Consiglio d’Europa visita San Patrignano: “La speranza unita all’azione trasforma le vite”

31 marzo 2026 15:43

Nuovi parcheggi a Cattolica: il comune investe su progetti di riqualificazione

31 marzo 2026 15:33

Rallylegend 2026: dal 8 all’11 ottobre torna l’evento internazionale dei rally

31 marzo 2026 15:23

Pasqua sicura a Rimini: potenziati controlli della Polizia locale su territorio e viabilità

31 marzo 2026 14:31

Controlli straordinari a Novafeltria: giovane con Daspo beccato allo stadio comunale

31 marzo 2026 14:12

Lungomare Rimini Sud: anticipata la riapertura del primo tratto a Bellariva

31 marzo 2026 13:55

Archivio

Esplora l'archivio di Redazione

Sett. 20 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 3 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 50 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 35 Sett. 34 Sett. 33 Sett. 32 Sett. 31 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 28 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 22 Sett. 21 Sett. 20 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 12 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 3 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 50 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 41