A Riccione la Terza A della F.lli Cervi si ritrova dopo 47 anni

Gli ex alunni del 1978 celebrano l’amicizia e i ricordi con una cena speciale

A cena tutti insieme, 47 anni dopo. Gli alunni della Terza A della scuola F.lli Cervi di Riccione che nel 1978 raggiunsero insieme la licenza media, si sono ritrovati per una cena utile a ricordare quei tempi bellissimi e a cementare una amicizia sempre viva.

Non solo, hanno voluto ci fossero anche gli insegnanti Anna Maria Dari di lettere e Bruno Piccioni matematica e scienze. Una grande emozione, tanta allegria e un impegno: la classe era quasi al completo ma già il prossimo anno ci sarà una altra reunion e stavolta dovranno esserci proprio tutti.