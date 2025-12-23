Rimini, giovane ciclista investita da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali

I fatti in via Panzini. Le condizioni della giovane non sarebbero gravi

Nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 23 dicembre, una giovane ciclista è stata investita in via Panzini a Rimini, in direzione Riccione, all’altezza del civico 29. L’incidente è avvenuto mentre attraversava sulle strisce pedonali ed è stata urtata da una Fiat Panda guidata da una donna di mezza età. L’impatto è stato così violento da provocare lo sfondamento del parabrezza dell’auto e far rovinare la ragazza a terra.

La Polizia Locale di Rimini sta raccogliendo testimonianze per ricostruire la dinamica dell’incidente. Secondo le prime informazioni, le condizioni della giovane non sarebbero gravi. La ragazza è stata trasportata con l'ambulanza in ospedale per accertamenti. Al momento il traffico è paralizzato lungo l'arteria.