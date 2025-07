A Riccione si premiano le Serie Tv italiane: incetta di premi per la serie sugli 883

Trionfa anche Luca Marinelli con l'interpretazione di Mussolini. Ecco tutti i premi che verranno consegnati al gran galà di sabato 28 giugno

Con l’avvicinarsi della prima edizione dell'Italian Global Series Festival, sono stati annunciati i vincitori del Premio Maximo per le serie italiane edite e sono stati svelati gli ultimi titoli e protagonisti che calcheranno il palco del Festival delle serie internazionali in programma dal 21 al 28 giugno a Riccione e Rimini.

Il Festival, diretto dal giornalista e critico Marco Spagnoli, vanta numeri di tutto rispetto: 32 i titoli in concorso su oltre 150 serie esaminate; più di 61 titoli provenienti da oltre 25 paesi, tra i quali Italia, Stati Uniti, Brasile, Francia e Germania; 13 première mondiali, 4 internazionali e 42 première italiane; 92 compagnie di produzione da tutto il mondo.

Ai vincitori saranno assegnati dalle tre giurie il Premio Maximo(per i settori Drama, Comedy e Limited series) e dal Festival i premi Maximo Excellence Awards, che saranno consegnati nel corso del Festival, in particolare, nel gala di chiusura sabato 28 giugno a Riccione.

Qui il programma completo dell'evento.

Di seguito i vincitori del premio Maximo per le serie italiane edite

Premi per la miglior sceneggiatura

Miglior Sceneggiatura Drama Il prestigioso riconoscimento va a L'Amica Geniale - Stagione 4, un'opera scritta da Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo. La produzione è firmata da Fandango, The Apartment, Fremantle Italy, Wildside e Mowe, con il supporto di Rai Fiction e HBO Entertainment. Il broadcaster ufficiale è Rai.

Miglior Sceneggiatura Comedy Il premio viene assegnato a Hanno Ucciso l'Uomo Ragno – La Leggendaria Storia degli 883, un racconto brillante e nostalgico scritto da Chiara Laudani, Sydney Sibilia, Francesco Agostini e Giorgio Nerone. Prodotto da Sky Studios e Groenlandia, il titolo è trasmesso da Sky.

Miglior Sceneggiatura Mini-Serie Storia della mia famiglia, scritto da Filippo Gravino e Elisa Dondi, si aggiudica il premio come miglior sceneggiatura per una mini-serie. La produzione è curata da Palomar, mentre la distribuzione è affidata a Netflix.

Miglior Sceneggiatura Film TV Il riconoscimento per il miglior film per la televisione va a Questi Fantasmi!, scritto da Massimo Gaudioso e Filippo Gili. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Picomedia e Rai Fiction, con Rai come broadcaster ufficiale.

Premi per la miglior serie e film TV

Miglior Serie Drama Il riconoscimento per la miglior serie drama va a The Bad Guy – Stagione 2, prodotta da Indigo Film in coproduzione con Amazon Mgm Studios. La serie è trasmessa su Amazon Prime Video.

Miglior Serie Comedy A conquistare il titolo di miglior serie comedy è Hanno Ucciso l'Uomo Ragno – La Leggendaria Storia degli 883, prodotto da Sky Studios e Groenlandia. Il broadcaster ufficiale è Sky.

Miglior Mini-Serie L’arte della gioia si aggiudica il premio come miglior mini-serie. Prodotta da HT Film e Sky Studios, la serie viene distribuita da Sky.

Miglior Film TV Il premio per il miglior film TV è assegnato a Il treno dei bambini, una produzione Palomar disponibile su Netflix.

