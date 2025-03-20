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Nicola Guerra

Nicola Guerra

Giornalista

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Giornalista iscritto all'Ordine dal 2024, lavoro nel mondo dell'informazione sin dai tempi universitari. Il cinema è la mia prima casa, la mixology la mia ossessione felice.

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Rincari su tutto, prezzi alle stelle anche a Rimini. "Ed è solo l'inizio"

15 maggio 2026 16:35

Latitante arrestato a Marebello, il Sap: "Operazione brillante, ma organici allo stremo"

13 maggio 2026 15:14

Riccione, doppia nascita di Gufo Reale: il parco lancia il voto per scegliere i nomi

13 maggio 2026 13:43

Rimini blindata per l'arrivo di Vasco: come cambia la viabilità il 29 e 30 maggio

12 maggio 2026 15:29

Quando al largo di Rimini nacque uno Stato: 56 anni dall’Isola delle Rose

01 maggio 2026 06:18

Sei corti nati in 48 ore: l’Academy di Santarcangelo racconta l’azzardo patologico al Supercinema

17 aprile 2026 14:08

Tre parrucchiere e un sogno lungo 25 anni: il salone di Novafeltria festeggia il traguardo

22 marzo 2026 06:04

Con il ministro Pichetto Fratin si apre a Rimini Key 2026

04 marzo 2026 15:13

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Spettacolo in video: il nuovo ponte tra Maiolo e Novafeltria prende forma

04 marzo 2026 05:50

Trionfo della polisportiva Viserba Monte al Campionato Interregionale: doppio oro e grandi emozioni

03 marzo 2026 16:48

Titanica, arriva la tappa del Giro d’Italia d’Epoca tra Valmarecchia e colline romagnole

03 marzo 2026 05:30

Niente più bar per 2 anni: spacciava seduto al tavolo, arriva il daspo urbano per il riminese

02 marzo 2026 16:06

Rimini accelera: il 2026 porta nuove rotte, nuovi treni e nuovi flussi turistici

02 marzo 2026 15:55

Novafeltria, una nuova area giochi per i bimbi: al via la raccolta per attrezzare il giardino di Casa Monti

02 marzo 2026 15:40

45 imbarcazioni stipate in un terreno agricolo: scoperta attività abusiva a Rimini

02 marzo 2026 15:30

Rimini, lavori sulle nuove condotte idriche: possibili cali di pressione mercoledì 4 marzo

02 marzo 2026 14:54

Nuovi rinforzi per la sicurezza: Rimini accoglie 16 agenti della Polizia

02 marzo 2026 14:50

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Dopo 35 anni di servizio va in pensione Maurizio Fattori, pilastro dei Vigili del Fuoco di Novafeltria

02 marzo 2026 14:21

Manuel y Stefano: tre volte campioni del mondo di salsa, Rimini festeggia i suoi ambasciatori

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Santarcangelo festeggia una nuova centenaria: Maria Pazzaglia compie 100 anni

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Santarcangelo è pronta a ridere con Roberto Ciufoli al Teatro Supercinema

02 marzo 2026 13:36

Nasce l’Anagrafe Nazionale Assistiti: cosa cambia dal 2 marzo

27 febbraio 2026 14:50

Matrimoni da sogno: Rimini si candida a meta ideale per il giorno più importante

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Il cantiere del ponte di Maiolo entra nel vivo: posata anche la seconda campata

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Riccione, alberi abbattuti nell'area della nuova Casa della Comunità, Ausl: "Operazione necessaria"

24 febbraio 2026 17:29

Cia-Conad, maxi donazione alla Pediatria di Rimini: inaugurato il nuovo reparto per le cure complesse

24 febbraio 2026 16:35

Misano punta sugli Hub urbani: Comune e Confcommercio al lavoro sulla riqualificazione

24 febbraio 2026 15:33

Uno Bianca ed educazione civica: a San Giovanni due tappe della Primavera della Legalità

24 febbraio 2026 15:31

Pompe di calore e rinnovabili, boom di richieste in Romagna: cosa finanzia il Conto Termico 3.0

24 febbraio 2026 15:28

Postamat sventrato, il sindaco di Santarcangelo: "Criminalità in crescita, servono risposte"

24 febbraio 2026 15:20

Quasi tutti sono passati da Riccione: il filo rosso che unisce i protagonisti di Sanremo alla Perla Verde

24 febbraio 2026 15:08

Passaporti in provincia di Rimini: Novafeltria il comune più attivo con 190 richieste

24 febbraio 2026 15:02

"Romagna Mia" parla bulgaro: la violinista Desislava Kondova reinterpreta il brano di Casadei

24 febbraio 2026 14:56

È Sanremo mania anche a Rimini: crescono le comitive (e vola il delivery)

24 febbraio 2026 14:28

Rimini dà il via al tour di Dom, il documentario sul ritorno a Sarajevo

24 febbraio 2026 13:42

Addio alle "auto fantasma": la nuova legge sblocca la rottamazione dei veicoli fermi

23 febbraio 2026 16:34

Nuoto, San Marino Master pigliatutto: 12 ori ai campionati regionali

23 febbraio 2026 16:28

Riccione, il primo tratto del nuovo Viale Ceccarini pronto entro Pasqua

23 febbraio 2026 15:32

Riccione, tamponamento in autostrada: due persone in ospedale

23 febbraio 2026 15:17

Rimini: gli ritirano la patente perché ubriaco, ribeccato poco dopo ancora al volante

23 febbraio 2026 14:19

Colpito con una mazza a Santarcangelo: i due fanno pace dopo la mediazione della parrocchia

23 febbraio 2026 14:13

Novafeltria, il fumetto contro l’oblio: continua la mostra la memoria della Shoah

20 febbraio 2026 15:03

Sessantacinque volte Carnevale: Novafeltria rinnova la sua tradizione più colorata

20 febbraio 2026 06:05

Mai più Crans Montana: imprese e istituzioni a dialogo a Rimini

19 febbraio 2026 17:59

Giovani pugili crescono: a Riccione la fase eliminatoria del Torneo Regionale

19 febbraio 2026 16:59

L'estate dei concerti: anche Noemi si unisce al cartellone di Riccione

19 febbraio 2026 14:44

Dopo 25 anni di assenza dal teatro, Fabio De Luigi torna in tour (e passa anche da Rimini)

18 febbraio 2026 16:17

I Bluvertigo tornano a suonare: reunion a Cattolica per la band di Morgan e Andy

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Dal debutto alla scena globale: l’Italian Global Series si prende Berlino

18 febbraio 2026 13:51

Mtb, Rimini inaugura la Caveja Bike Cup 2026: vittorie per Bucci e Vania Rossi

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Capitale della Cultura 2028, anche Santarcangelo sostiene la candidatura di Forlì e Cesena

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Crac Cmv, il Tribunale assolve Ceccarelli e il funzionario di banca: "estranei ai fatti"

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Aria più pulita a Rimini: drastica riduzione dei superamenti di pm10

16 febbraio 2026 15:34

Rimini paga ancora il prezzo dell’amianto: 170 casi, 35 anni dopo l’esposizione

16 febbraio 2026 14:56

RivieraBanca e i suoi diciottenni: 34 giovani premiati alla 5ª edizione del Premio Scarnera

16 febbraio 2026 14:51

Basket in carrozzina, la nuova mascotte di Riviera Basket porta fortuna. Playoff sempre più vicini

16 febbraio 2026 14:41

Rimini e il "delivery" della cocaina: incastrati due 20enni dopo tre giorni di pedinamenti

16 febbraio 2026 14:01

Il Fellini Museum si racconta anche online: audioguida, podcast e app urbana

16 febbraio 2026 13:47

Nuova ciclabile in Valmarecchia, ambientalisti in guardia: "Così si mette a rischio il fiume"

16 febbraio 2026 12:52

Beccato all’alba mentre sfonda una porta con il martello: ladro arrestato a Rimini

15 febbraio 2026 11:12

Taekwondo, bronzo europeo per Andreas Miserendino al Grand Prix di Tirana

15 febbraio 2026 10:35

Novafeltria, va a trovare i parenti ma è latitante: arrestato dopo 4 anni di ricerche

15 febbraio 2026 10:03

Esordio olimpico per Rafael Mini: lo studente di Novafeltria il più giovane in gara

15 febbraio 2026 09:11

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Incidente frontale in via Santa Cristina: quattro i feriti

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Santarcangelo: via Ca’ Fabbri a senso unico per testare il nuovo percorso ciclopedonale

14 febbraio 2026 13:06

Affitti brevi e sfratti lampo: il mercato abitativo romagnolo al collasso

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Gli uccelli stanno scomparendo: il grido d'allarme di Lipu Rimini

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"Non siete soli": i Carabinieri parlano ai giovani di bullismo e dipendenze

12 febbraio 2026 16:13

Si spengono i fari sui monumenti di Rimini per sensibilizzare sul risparmio energetico

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Oss di Quartiere a Rimini, un modello di assistenza consolidato per persone fragili

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Turismo in Romagna: nasce AsPass, il servizio bus che unisce costa e vallate interne

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Elly Schlein nomina Andrea Gnassi commissario della Federazione Pd di Fermo

12 febbraio 2026 15:13

Rimini perde le edicole: in provincia quasi la metà scomparse in quindici anni

12 febbraio 2026 15:05

Diritto allo studio: 264 mila euro per sostenere 1.734 studenti riminesi

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Bagni fatiscenti al mercato coperto di Rimini: la segnalazione di un lettore

11 febbraio 2026 18:06

Rimini ospita Key 2026: oltre 125.000 mq dedicati a solare, eolico, idrogeno e finanza

11 febbraio 2026 16:11

Un gesto che scalda il reparto: da Coriano una donazione per i bambini della Chirurgia Pediatrica

11 febbraio 2026 15:08

"Banche di Comunità", a Rimini la presentazione del libro sulla storia delle Casse Rurali

11 febbraio 2026 15:06

Rimini, svolta urbanistica sul mare: Fipe esulta "Così riparte la rigenerazione"

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Scuola tra le mura domestiche: a Rimini 50 famiglie optano per l’istruzione fatta in casa

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Nuova Marecchiese, Marcello: "In 2 anni FdI sblocca ciò che il Pd non ha fatto in 15"

11 febbraio 2026 14:37

San Valentino in diretta da Santarcangelo: arrivano le telecamere di Rai 1

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Villa Verucchio, urta un'auto parcheggiata e si cappotta: ragazza 20enne in ospedale

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Rimini vola: superati i 400mila passeggeri, la Regione punta sulla rete aeroportuale

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Lo Stadio del Nuoto traina Riccione: 105 giorni di gare e grandi eventi nel 2026

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Ex Colonia Enel, ufficiale l’esproprio: partono i lavori sul lungomare sud

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Un centro per il rimpatrio in Regione. Cgil non ci sta: "Non è la risposta alla sicurezza"

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Ridere è una cosa seria: il duo Pisu-Foschi inaugura la stagione comica di Santarcangelo

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Foibe ed esodo giuliano‑dalmata: la provincia di Rimini celebra il Giorno del Ricordo

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Nuova Marecchiese, Sadegholvaad e Sacchetti: "Passi avanti concreti, ma il nodo restano le risorse"

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Dachau, 1945: Rimini ricorda il Questore che salvò migliaia di vite

10 febbraio 2026 16:42

Confcommercio Rimini: "Sì all’uso della tassa di soggiorno per la sicurezza"

10 febbraio 2026 16:22

Rimini Sud, il Comitato vede una svolta: "Ora si riqualifichi davvero l’area Novarese"

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Lavori a Verucchio: divieto di transito temporaneo per interventi sui bacini idraulici

10 febbraio 2026 15:59

Morte sul lavoro a Ponte Messa. I sindacati: "La vita vale più del profitto"

10 febbraio 2026 15:24

Shock anafilattico: in Emilia-Romagna sarà più facile accedere all'adrenalina autoiniettabile

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Scritte vandaliche al Giardino Vittime delle Foibe, arriva la condanna di Croatti e del M5S

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Gioacchino Volpe, incontro alla Baldini per il 150° anniversario

10 febbraio 2026 13:59

Spiagge inclusive: a Rimini i ragazzi con disabilità lavoreranno con gli operatori balneari

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Rimini rinnova la Rete della Casa delle Donne: protocollo fino al 2028

10 febbraio 2026 13:52

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