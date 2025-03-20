Nicola Guerra
GiornalistaIscrizione Ordine dei Giornalisti
Giornalista iscritto all'Ordine dal 2024, lavoro nel mondo dell'informazione sin dai tempi universitari. Il cinema è la mia prima casa, la mixology la mia ossessione felice.
Competenze
- Redazione
- Scrittura
- Interviste
- Fact-checking
- Storytelling
- Social media
- Pubblicazioni
- Help desk
Contatti
Rincari su tutto, prezzi alle stelle anche a Rimini. "Ed è solo l'inizio"
15 maggio 2026 16:35
Latitante arrestato a Marebello, il Sap: "Operazione brillante, ma organici allo stremo"
13 maggio 2026 15:14
Riccione, doppia nascita di Gufo Reale: il parco lancia il voto per scegliere i nomi
13 maggio 2026 13:43
Rimini blindata per l'arrivo di Vasco: come cambia la viabilità il 29 e 30 maggio
12 maggio 2026 15:29
Quando al largo di Rimini nacque uno Stato: 56 anni dall’Isola delle Rose
01 maggio 2026 06:18
Sei corti nati in 48 ore: l’Academy di Santarcangelo racconta l’azzardo patologico al Supercinema
17 aprile 2026 14:08
Tre parrucchiere e un sogno lungo 25 anni: il salone di Novafeltria festeggia il traguardo
22 marzo 2026 06:04
Con il ministro Pichetto Fratin si apre a Rimini Key 2026
04 marzo 2026 15:13
Spettacolo in video: il nuovo ponte tra Maiolo e Novafeltria prende forma
04 marzo 2026 05:50
Trionfo della polisportiva Viserba Monte al Campionato Interregionale: doppio oro e grandi emozioni
03 marzo 2026 16:48
Titanica, arriva la tappa del Giro d’Italia d’Epoca tra Valmarecchia e colline romagnole
03 marzo 2026 05:30
Niente più bar per 2 anni: spacciava seduto al tavolo, arriva il daspo urbano per il riminese
02 marzo 2026 16:06
Rimini accelera: il 2026 porta nuove rotte, nuovi treni e nuovi flussi turistici
02 marzo 2026 15:55
Novafeltria, una nuova area giochi per i bimbi: al via la raccolta per attrezzare il giardino di Casa Monti
02 marzo 2026 15:40
45 imbarcazioni stipate in un terreno agricolo: scoperta attività abusiva a Rimini
02 marzo 2026 15:30
Rimini, lavori sulle nuove condotte idriche: possibili cali di pressione mercoledì 4 marzo
02 marzo 2026 14:54
Nuovi rinforzi per la sicurezza: Rimini accoglie 16 agenti della Polizia
02 marzo 2026 14:50
Dopo 35 anni di servizio va in pensione Maurizio Fattori, pilastro dei Vigili del Fuoco di Novafeltria
02 marzo 2026 14:21
Manuel y Stefano: tre volte campioni del mondo di salsa, Rimini festeggia i suoi ambasciatori
02 marzo 2026 14:20
Santarcangelo festeggia una nuova centenaria: Maria Pazzaglia compie 100 anni
02 marzo 2026 13:59
Santarcangelo è pronta a ridere con Roberto Ciufoli al Teatro Supercinema
02 marzo 2026 13:36
Nasce l’Anagrafe Nazionale Assistiti: cosa cambia dal 2 marzo
27 febbraio 2026 14:50
Matrimoni da sogno: Rimini si candida a meta ideale per il giorno più importante
26 febbraio 2026 15:23
Il cantiere del ponte di Maiolo entra nel vivo: posata anche la seconda campata
25 febbraio 2026 06:01
Riccione, alberi abbattuti nell'area della nuova Casa della Comunità, Ausl: "Operazione necessaria"
24 febbraio 2026 17:29
Cia-Conad, maxi donazione alla Pediatria di Rimini: inaugurato il nuovo reparto per le cure complesse
24 febbraio 2026 16:35
Misano punta sugli Hub urbani: Comune e Confcommercio al lavoro sulla riqualificazione
24 febbraio 2026 15:33
Uno Bianca ed educazione civica: a San Giovanni due tappe della Primavera della Legalità
24 febbraio 2026 15:31
Pompe di calore e rinnovabili, boom di richieste in Romagna: cosa finanzia il Conto Termico 3.0
24 febbraio 2026 15:28
Postamat sventrato, il sindaco di Santarcangelo: "Criminalità in crescita, servono risposte"
24 febbraio 2026 15:20
Quasi tutti sono passati da Riccione: il filo rosso che unisce i protagonisti di Sanremo alla Perla Verde
24 febbraio 2026 15:08
Passaporti in provincia di Rimini: Novafeltria il comune più attivo con 190 richieste
24 febbraio 2026 15:02
"Romagna Mia" parla bulgaro: la violinista Desislava Kondova reinterpreta il brano di Casadei
24 febbraio 2026 14:56
È Sanremo mania anche a Rimini: crescono le comitive (e vola il delivery)
24 febbraio 2026 14:28
Rimini dà il via al tour di Dom, il documentario sul ritorno a Sarajevo
24 febbraio 2026 13:42
Addio alle "auto fantasma": la nuova legge sblocca la rottamazione dei veicoli fermi
23 febbraio 2026 16:34
Nuoto, San Marino Master pigliatutto: 12 ori ai campionati regionali
23 febbraio 2026 16:28
Riccione, il primo tratto del nuovo Viale Ceccarini pronto entro Pasqua
23 febbraio 2026 15:32
Riccione, tamponamento in autostrada: due persone in ospedale
23 febbraio 2026 15:17
Rimini: gli ritirano la patente perché ubriaco, ribeccato poco dopo ancora al volante
23 febbraio 2026 14:19
Colpito con una mazza a Santarcangelo: i due fanno pace dopo la mediazione della parrocchia
23 febbraio 2026 14:13
Novafeltria, il fumetto contro l’oblio: continua la mostra la memoria della Shoah
20 febbraio 2026 15:03
Sessantacinque volte Carnevale: Novafeltria rinnova la sua tradizione più colorata
20 febbraio 2026 06:05
Mai più Crans Montana: imprese e istituzioni a dialogo a Rimini
19 febbraio 2026 17:59
Giovani pugili crescono: a Riccione la fase eliminatoria del Torneo Regionale
19 febbraio 2026 16:59
L'estate dei concerti: anche Noemi si unisce al cartellone di Riccione
19 febbraio 2026 14:44
Dopo 25 anni di assenza dal teatro, Fabio De Luigi torna in tour (e passa anche da Rimini)
18 febbraio 2026 16:17
I Bluvertigo tornano a suonare: reunion a Cattolica per la band di Morgan e Andy
18 febbraio 2026 14:03
Dal debutto alla scena globale: l’Italian Global Series si prende Berlino
18 febbraio 2026 13:51
Mtb, Rimini inaugura la Caveja Bike Cup 2026: vittorie per Bucci e Vania Rossi
16 febbraio 2026 17:34
Capitale della Cultura 2028, anche Santarcangelo sostiene la candidatura di Forlì e Cesena
16 febbraio 2026 16:59
Crac Cmv, il Tribunale assolve Ceccarelli e il funzionario di banca: "estranei ai fatti"
16 febbraio 2026 16:53
Aria più pulita a Rimini: drastica riduzione dei superamenti di pm10
16 febbraio 2026 15:34
Rimini paga ancora il prezzo dell’amianto: 170 casi, 35 anni dopo l’esposizione
16 febbraio 2026 14:56
RivieraBanca e i suoi diciottenni: 34 giovani premiati alla 5ª edizione del Premio Scarnera
16 febbraio 2026 14:51
Basket in carrozzina, la nuova mascotte di Riviera Basket porta fortuna. Playoff sempre più vicini
16 febbraio 2026 14:41
Rimini e il "delivery" della cocaina: incastrati due 20enni dopo tre giorni di pedinamenti
16 febbraio 2026 14:01
Il Fellini Museum si racconta anche online: audioguida, podcast e app urbana
16 febbraio 2026 13:47
Nuova ciclabile in Valmarecchia, ambientalisti in guardia: "Così si mette a rischio il fiume"
16 febbraio 2026 12:52
Beccato all’alba mentre sfonda una porta con il martello: ladro arrestato a Rimini
15 febbraio 2026 11:12
Taekwondo, bronzo europeo per Andreas Miserendino al Grand Prix di Tirana
15 febbraio 2026 10:35
Novafeltria, va a trovare i parenti ma è latitante: arrestato dopo 4 anni di ricerche
15 febbraio 2026 10:03
Esordio olimpico per Rafael Mini: lo studente di Novafeltria il più giovane in gara
15 febbraio 2026 09:11
Incidente frontale in via Santa Cristina: quattro i feriti
15 febbraio 2026 09:02
Santarcangelo: via Ca’ Fabbri a senso unico per testare il nuovo percorso ciclopedonale
14 febbraio 2026 13:06
Affitti brevi e sfratti lampo: il mercato abitativo romagnolo al collasso
12 febbraio 2026 17:29
Gli uccelli stanno scomparendo: il grido d'allarme di Lipu Rimini
12 febbraio 2026 17:23
"Non siete soli": i Carabinieri parlano ai giovani di bullismo e dipendenze
12 febbraio 2026 16:13
Si spengono i fari sui monumenti di Rimini per sensibilizzare sul risparmio energetico
12 febbraio 2026 15:32
Oss di Quartiere a Rimini, un modello di assistenza consolidato per persone fragili
12 febbraio 2026 15:28
Turismo in Romagna: nasce AsPass, il servizio bus che unisce costa e vallate interne
12 febbraio 2026 15:19
Elly Schlein nomina Andrea Gnassi commissario della Federazione Pd di Fermo
12 febbraio 2026 15:13
Rimini perde le edicole: in provincia quasi la metà scomparse in quindici anni
12 febbraio 2026 15:05
Diritto allo studio: 264 mila euro per sostenere 1.734 studenti riminesi
12 febbraio 2026 14:20
Bagni fatiscenti al mercato coperto di Rimini: la segnalazione di un lettore
11 febbraio 2026 18:06
Rimini ospita Key 2026: oltre 125.000 mq dedicati a solare, eolico, idrogeno e finanza
11 febbraio 2026 16:11
Un gesto che scalda il reparto: da Coriano una donazione per i bambini della Chirurgia Pediatrica
11 febbraio 2026 15:08
"Banche di Comunità", a Rimini la presentazione del libro sulla storia delle Casse Rurali
11 febbraio 2026 15:06
Rimini, svolta urbanistica sul mare: Fipe esulta "Così riparte la rigenerazione"
11 febbraio 2026 15:02
Scuola tra le mura domestiche: a Rimini 50 famiglie optano per l’istruzione fatta in casa
11 febbraio 2026 14:49
Nuova Marecchiese, Marcello: "In 2 anni FdI sblocca ciò che il Pd non ha fatto in 15"
11 febbraio 2026 14:37
San Valentino in diretta da Santarcangelo: arrivano le telecamere di Rai 1
11 febbraio 2026 14:20
Villa Verucchio, urta un'auto parcheggiata e si cappotta: ragazza 20enne in ospedale
11 febbraio 2026 13:59
Rimini vola: superati i 400mila passeggeri, la Regione punta sulla rete aeroportuale
11 febbraio 2026 13:34
Lo Stadio del Nuoto traina Riccione: 105 giorni di gare e grandi eventi nel 2026
11 febbraio 2026 13:31
Ex Colonia Enel, ufficiale l’esproprio: partono i lavori sul lungomare sud
11 febbraio 2026 13:28
Un centro per il rimpatrio in Regione. Cgil non ci sta: "Non è la risposta alla sicurezza"
11 febbraio 2026 13:25
Ridere è una cosa seria: il duo Pisu-Foschi inaugura la stagione comica di Santarcangelo
11 febbraio 2026 13:02
Foibe ed esodo giuliano‑dalmata: la provincia di Rimini celebra il Giorno del Ricordo
10 febbraio 2026 18:02
Nuova Marecchiese, Sadegholvaad e Sacchetti: "Passi avanti concreti, ma il nodo restano le risorse"
10 febbraio 2026 17:11
Dachau, 1945: Rimini ricorda il Questore che salvò migliaia di vite
10 febbraio 2026 16:42
Confcommercio Rimini: "Sì all’uso della tassa di soggiorno per la sicurezza"
10 febbraio 2026 16:22
Rimini Sud, il Comitato vede una svolta: "Ora si riqualifichi davvero l’area Novarese"
10 febbraio 2026 16:02
Lavori a Verucchio: divieto di transito temporaneo per interventi sui bacini idraulici
10 febbraio 2026 15:59
Morte sul lavoro a Ponte Messa. I sindacati: "La vita vale più del profitto"
10 febbraio 2026 15:24
Shock anafilattico: in Emilia-Romagna sarà più facile accedere all'adrenalina autoiniettabile
10 febbraio 2026 14:08
Scritte vandaliche al Giardino Vittime delle Foibe, arriva la condanna di Croatti e del M5S
10 febbraio 2026 14:02
Gioacchino Volpe, incontro alla Baldini per il 150° anniversario
10 febbraio 2026 13:59
Spiagge inclusive: a Rimini i ragazzi con disabilità lavoreranno con gli operatori balneari
10 febbraio 2026 13:56
Rimini rinnova la Rete della Casa delle Donne: protocollo fino al 2028
10 febbraio 2026 13:52
Archivio