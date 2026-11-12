Mercoledì 18 novembre A Rimini c'è un concorso per premiare il miglior panettone: 41 gli iscritti, in palio 3800 euro

Il nuovo concorso promosso da Dulca, sei i giurati

Quarantuno iscritti, 2 categorie, 6 giurati, 6 vincitori e 3.800 euro di premi: sono i numeri della prima edizione de iTalenti del Panettone, il nuovo concorso promosso da Dulca Srl che mercoledì 18 novembre porta a Rimini, nel Centro di Formazione iTalenti, i professionisti del lievitato del territorio compreso tra Ancona e Bologna. Le iscrizioni si sono chiuse il 30 ottobre. I concorrenti si sfideranno in due categorie, Classico e Creativo. I panettoni verranno consegnati il 12 e il 13 novembre, in imballaggio neutro e senza segni di riconoscimento, e la giuria valuta in base a criteri di punteggio definiti dal Regolamento. Per tutelare l'anonimato dei panettoni in gara, Dulca ha messo a punto una procedura precisa: all'arrivo ogni panettone viene associato a un numero e chiuso a chiave in un magazzino dedicato. L'abbinamento tra numero e panettone è noto a una sola persona dell'organizzazione, l'addetto al ricevimento, che non partecipa alla giornata del concorso. La giuria vede soltanto il numero.

A giudicare le creazioni saranno 6 giurati: Ivo Corsini, Maestro Panificatore, Presidente; Antonio Montalto, Tecnico professionista di pasticceria; Luca Diana, Maestro Pasticcere; Pier Antonio Bonvicini, Giornalista, scrittore e critico enogastronomico; Donato Troiano, Giornalista; Antonio Guerra, Maestro Pasticcere. Conduce la giornata Manfredi Nicolò Maretti, Editore e Direttore Editoriale di Manfredi Edizioni. I giurati sono professionisti autorevoli del settore e decidono in piena autonomia, anche su come procedere nei casi non previsti dal regolamento: il giudizio è insindacabile. I vincitori saranno 6, 3 per ciascuna categoria: ai primi tre classificati vanno un trofeo e premi in buoni acquisto da 1.000, 600 e 300 euro, per un montepremi complessivo di 3.800 euro messo in palio da Dulca. Sono inoltre previsti premi speciali intitolati agli sponsor, assegnati secondo criteri di valutazione predefiniti.

Il concorso arriva in un momento in cui si discute molto di artigianalità: dal 7 aprile la Legge 34/2026 (art. 16) regola il riferimento all'artigianato nella pubblicità, e ci si chiede di nuovo che cosa significhi davvero essere artigiano oggi. Dulca non entra nel merito e porta un metodo: la valutazione alla cieca, in cui a decidere è l'assaggio.

"Il confronto è il modo migliore per crescere, e il panettone è il lievitato che più di ogni altro mette alla prova un professionista: pazienza, tecnica, rispetto dei tempi. iTalenti del Panettone porta nel nostro Centro di Formazione i professionisti del territorio per condividere competenze e raccontare un'eccellenza della nostra tradizione", evidenzia Roberto Fabbri, presidente di Dulca. La giornata del 18 novembre parte alle 12 con accoglienza ospiti, esposizione dei panettoni, riprese e interviste; alle 13 iniziano gare e assaggi, alle 16:30 il secondo assaggio dei finalisti e alle 17:30 la premiazione.