Riccardo Giannini
GiornalistaIscrizione Ordine dei Giornalisti
"Cultore" del calcio fin da tenera età, muovo i primi passi nel giornalismo seguendo il calcio locale, anche oggi una passione ancor prima che un lavoro. Con il tempo, acquisisco competenze in altri settori del giornalismo. Diplomato a pieni voti al Liceo Scientifico A.Einstein di Rimini e laureato in scienze giuridiche, amo il cantautorato italiano (Fabrizio De André, Rino Gaetano, Giorgio Gaber e Lucio Dalla), la grande commedia all'italiana e i suoi interpreti (Gianmaria Volonté, Vittorio Gassman e Ugo Tognazzi su tutti, ovviamente); mi piace il cinema di genere all'italiana (partendo dai film della coppia Bud Spencer-Terence Hill) e in generale il cinema horror. Estimatore della comicità milanese del Derby (Enzo Jannacci, Cochi e Renato) e appassionato lettore: narrativa italiana, ovviamente (Gli indifferenti di Moravia il mio romanzo preferito) e una predilezione per i libri che raccontano e analizzano l'Italia dal dopoguerra agli anni di piombo. Altra passione: manga e anime. Colleziono Almanacchi del Calcio, collezionavo Guerin Sportivo e maglie da calcio.
Competenze
- Fact-checking
- Cronaca
- Cronaca giudiziaria
- scrittura
- interviste
- analisi calcistiche
- stesura comunicati stampa
- composizione e lettura giornali radio
- editoriali
- politica
“A Spass”, nasce la navetta turistica per scoprire l’entroterra
15 maggio 2026 19:54
Le prospettive per Torre Pedrera e Viserbella: "Investiamo su viabilità, ciclabili e impianti sportivi"
15 maggio 2026 19:46
La scuola di Pietracuta vince il Premio “Diana Lorenzani” per l’inclusione
15 maggio 2026 19:41
Perde il controllo della moto, frontale contro una Fiat: poi il secondo scontro con una Dacia. È grave
15 maggio 2026 18:18
Presunte truffe da 90.000 euro: chiuse le indagini a carico di Davide Barzan
15 maggio 2026 17:09
Balconi Fioriti, torna l'evento a Santarcangelo: il programma e le modifiche alla viabilità
15 maggio 2026 14:49
Santarcangelo: blitz Polizia Locale su insediamenti nomadi e nelle aree verdi
15 maggio 2026 14:47
Una sciabola, pistole e coltelli nelle abitazioni: 40enne arrestato, è indagato anche per maltrattamenti
15 maggio 2026 13:53
Cattolica, ciclista investito sulla Statale 16: trasportato in elisoccorso al Bufalini
15 maggio 2026 13:44
Bandiera Blu, Legacoop elogia l'amministrazione di Rimini: "Merito delle scelte coraggiose compiute"
15 maggio 2026 13:34
Paracadutisti, spettacoli e migliaia di Carabinieri: Rimini accoglie il raduno nazionale
15 maggio 2026 13:19
Rivoluzione spiagge con le gare per le concessioni demaniali: "Interesse crescente di fondi istituzionali"
15 maggio 2026 13:11
Robot e stampa 3D per gli alunni: azienda dona strumenti alla "scuolina" di San Clemente
15 maggio 2026 13:03
Il cda di Romagna Acque si riunisce alla diga di Ridracoli
15 maggio 2026 12:58
Arriva la firma, Villa Mussolini è del Comune di Riccione: "David2? Esposti infondati"
15 maggio 2026 12:50
Polizia Locale, con la riforma il nuovo personale lo pagano i Comuni: la rabbia del sindaco Sacchetti
15 maggio 2026 12:40
Cambia viabilità in direzione piazza Marini, i dubbi: "Scelta favorisce i supermercati fuori dal centro"
15 maggio 2026 12:30
Un'escursione in Valmarecchia alla scoperta delle orchidee spontanee
15 maggio 2026 11:23
Centro sportivo per l'atletica in via Melucci, Angelini (3V) chiede chiarimenti
15 maggio 2026 11:18
Santarcangelo, alle porte rivoluzione della sosta tra piazza Marini e le vie Costa e Felici
14 maggio 2026 15:07
Il notaio risponde, in aumento le consulenze chieste allo sportello gratuito del Comune di Rimini
14 maggio 2026 14:21
Appartamenti per anziani non autosufficienti: taglio del nastro a Cattolica
14 maggio 2026 14:12
Tribunato della Romagna si riunisce a Talamello: focus sul patriota Pirazzoli e sulla miniera di Perticara
14 maggio 2026 14:00
Aeroporti, l'evento internazionale sbarca a Rimini: una "leva" per turismo e per gli scali del territorio
14 maggio 2026 13:57
Rimini, la tua Riviera è tutta bandiera blu da Bellaria a Cattolica
14 maggio 2026 13:50
L'azienda riconosce l'errore: "Via l'immagine di San Leo dalle confezioni del pollo"
14 maggio 2026 13:34
“Ilva Football Club”: il sogno di Taranto raccontato attraverso il calcio
14 maggio 2026 13:27
Ancora manutenzione sulla linea del Metromare: servizio sospeso nelle ore serali dal 18 al 22 maggio
14 maggio 2026 13:06
Scaroni a San Patrignano: "Bisogna investire massicciamente sul nucleare"
14 maggio 2026 13:05
L'atletica penalizzata dal Comune di Rimini: Ariminensis interviene sull'impiantistica sportiva
14 maggio 2026 12:43
Alla scoperta dell'entroterra riminese in bici: nasce un nuovo progetto legato al cicloturismo
14 maggio 2026 12:33
Rimini capitale del Burlesque: torna il festival con la seconda edizione
14 maggio 2026 12:29
Il Rimini Calcio femminile torna in campo: ecco le date dei primi tre open day
14 maggio 2026 12:22
Santarcangelo, “Mutonia non va demolita”: il verdetto della Conferenza dei servizi
13 maggio 2026 17:58
Rimini, la Camera Penale ha la sua prima presidente donna
13 maggio 2026 17:45
"Sono un funzionario dell'Inps": appena 18enne, truffa due anziani. Condannato
13 maggio 2026 17:17
"Scimmia": giocatore dell'Atletico Marecchia insultato da un tifoso avversario
13 maggio 2026 16:55
Riccione, viale Bellini riapre in anticipo dopo i lavori
13 maggio 2026 15:28
Undicesima edizione della Granfondo Squali: l'evento sportivo che unisce Cattolica e Gabicce
13 maggio 2026 14:46
Mare, esiti rassicuranti dai controlli: cessano le criticità tra Forlì-Cesena e Rimini
13 maggio 2026 14:16
Promuove uno stile di vita sano e attivo: Riccione è tra le 13 città "bandiera azzurra"
13 maggio 2026 14:09
Rimini, 18 maggio di passione per chi viaggia sul bus: sciopero di 24 ore
13 maggio 2026 13:53
Coriano, un piano di manutenzione e ampliamento dei cimiteri
13 maggio 2026 13:29
Rimini, 350.000 euro per ampliare il cimitero di San Lorenzo in Correggiano
13 maggio 2026 13:22
Santarcangelo, dal 14 maggio chiusa parte di via Felici
13 maggio 2026 13:14
Pietracuta Calcio, la salvezza corona una grande rimonta: saranno 5 campionati di fila in Eccellenza
13 maggio 2026 13:12
Rimini, i gatti dell'ex Caserma Giulio Cesare avranno una nuova casa
13 maggio 2026 12:33
Morciano, cambiano gli orari degli uffici del Comune e della biblioteca
13 maggio 2026 12:32
No fumo in spiaggia, Campisi: "Divieti stile lockdown, quando perseguitavano persone che passeggiavano sole"
13 maggio 2026 12:26
La proposta: "Intitolare una piazza di Rimini a Bettino Craxi"
13 maggio 2026 12:19
Nuovo stadio Neri, altra proroga: senza integrazioni entro il 3 giugno, il progetto salta
13 maggio 2026 12:17
Conto alla rovescia per il Memorial Flavio Protti: torna il trofeo dedicato al calcio giovanile
13 maggio 2026 12:07
È retrocesso, ma il Tropical Coriano ha scritto una bella pagina di calcio
13 maggio 2026 06:49
La Fipe celebra giornata della ristorazione: i bambini della Boschetti-Alberti alla scoperta del risotto
12 maggio 2026 15:01
Rimini, due nuovi direttori all'Ospedale Infermi: ecco chi sono e in quali reparti
12 maggio 2026 14:55
Rimini, una variazione di bilancio per completare il centro sportivo della Gaiofana
12 maggio 2026 14:21
Cervia, scelto il dopo Bernacci. Santarcangelo, c'è un nome per il ruolo di ds
12 maggio 2026 14:17
Occhio alle multe: dal 30 maggio Ztl estiva a Misano. Ecco come chiedere i permessi
12 maggio 2026 13:48
Green Festival San Marino, riflettori su acqua di rubinetto e lotta alla plastica
12 maggio 2026 13:45
Dieci anni di Wein Tour, la manifestazione di Cattolica che racconta il vino
12 maggio 2026 13:29
Rimini, dalla cena benefica al Rockisland e dalle donazioni raccolti oltre 17.000 euro
12 maggio 2026 13:23
Turismo, l'allarme: "Impoverimento del lavoro non solo per i dipendenti, ma anche per gli imprenditori"
12 maggio 2026 13:14
Rimini Calcio, ancora attesa: il bando sarà il 1° luglio. Sarà "Monarchia" o "Repubblica"?
12 maggio 2026 13:06
Ucciso all'Arco d'Augusto, Rimini ricorda 81 anni dopo il partigiano Silvio Cenci
12 maggio 2026 12:39
La Vigna del Fontego: Milena Renzi presenta il suo ultimo romanzo nel "suo" Teatro Massari
12 maggio 2026 12:31
Professore riminese inizia sciopero della fame: "Stop al genocidio a Gaza"
12 maggio 2026 12:27
San Giovanni in Marignano: il Teatro Europeo Plautino apre i casting per attrici e attori
12 maggio 2026 12:19
"Il Pd fa la sponda alla destra: per loro il lupo è un problema": Rimini Ecosocialista all'attacco
12 maggio 2026 12:16
Playoff Eccellenza B: Ars et Labor Ferrara - Santarcangelo 2-0
10 maggio 2026 19:22
Pietracuta, sei salvo: 1-1 ai supplementari con la Sampierana, che retrocede
10 maggio 2026 19:10
Novafeltria continua a stupire: Cervia espugnata, sarà finale playoff con il Misano
10 maggio 2026 18:50
Diretta testuale Playoff Promozione: Cervia - Novafeltria
10 maggio 2026 18:40
Playout Promozione D: Il Bellaria si salva, clamoroso 4-0 al Gambettola
10 maggio 2026 18:04
Tropical Coriano, addio alla D con onore. Il Crema si salva al playout
10 maggio 2026 18:01
Triathlon, Valdemar Solok è il re di Cesenatico: vince il Challenge. Theunissen la regina
10 maggio 2026 17:29
Il campione di F1 Kimi Antonelli fa spese da Cicli Matteoni: le foto virali sui social
10 maggio 2026 15:01
Motogp: il ritorno di "Martinator". Doppietta a Le Mans, Bezzecchi è secondo
10 maggio 2026 14:49
Festa della mamma, fiori in regalo: l'iniziativa della gioielleria conquista Santarcangelo
10 maggio 2026 13:23
Il grande Triathlon a Cesenatico: le emozioni della gara sprint. Vincono Lanzinger e Bonacina
10 maggio 2026 12:26
Si è spento Pier Paolo Gambuti: dal Consiglio comunale di Rimini ai progetti di inclusione in carcere
09 maggio 2026 15:57
Motogp: Bezzecchi terzo nella sprint a Le Mans, vince Martin davanti a Bagnaia
09 maggio 2026 15:26
Addio carta d'identità cartacea, Misano attiva ulteriore sportello per il rilascio di quella elettronica
09 maggio 2026 14:05
Sant'Ermete, via libera alla progettazione del nuovo centro sportivo
09 maggio 2026 13:05
Rimini, Liberaldemocratici: "Bene lavori su barriere architettoniche, ma sottopasso stazione dimenticato"
09 maggio 2026 12:53
Guasti all'illuminazione del Parco della Pace, Fdi attacca: "No a interventi tampone di riparazione"
09 maggio 2026 12:47
Riccione, dal movimento di Vannacci critiche alla giunta: "Ignorano problemi di sicurezza"
09 maggio 2026 12:41
Stop a discriminazioni e reato d'odio: i giovani avvocati di Rimini aderiscono a un protocollo regionale
09 maggio 2026 12:36
Motogp, in pole Bagnaia davanti a Marc Marquez e Bezzecchi
09 maggio 2026 12:10
Dal Tropical Coriano al Bellaria Igea Marina, una domenica di emozioni con gli spareggi dalla D alla Promozione
09 maggio 2026 06:49
Dal bar sulla Marecchiese al barbiere, San Leo "premia" cinque botteghe storiche
08 maggio 2026 15:09
Rimini, otto residenti dei condomini Ortensia e Mimosa formano nuovo gruppo di volontari
08 maggio 2026 14:46
Case popolari, Marcello (Fdi) attacca: "3400 domande, nel 2025 recuperati appena 29 alloggi"
08 maggio 2026 14:27
Stefano Benaglia aderisce a Europa Verde: "Rimini non è spazio da consumare, ma da vivere davvero"
08 maggio 2026 14:06
Rimini, cessione di droga al parcheggio: la cocaina nascosta nel pacchetto di caramelle
08 maggio 2026 14:03
Piazzale Kennedy di Rimini cambia volto nelle ore notturne: restyling del sistema di illuminazione
08 maggio 2026 13:39
Aeroporto Fellini, Airiminum chiude il 2025 con un piccolo utile
08 maggio 2026 13:34
Pennabilli torna teatro a cielo aperto con Artisti in Piazza: il programma della 30esima edizione
08 maggio 2026 13:27
Pennabilli, il centro storico diventa un grande giardino con la Fiera del Mercato Verde
08 maggio 2026 13:27
Prestigiosa rivista internazionale elogia il nuovo Viale Ceccarini: "Riccione torna città giardino"
08 maggio 2026 13:13
Una grande opera d'arte collettiva in piazza a Cattolica: il performer coinvolge 400 bambini e bambine
08 maggio 2026 13:08
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