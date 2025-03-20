Riccardo Giannini

"Cultore" del calcio fin da tenera età, muovo i primi passi nel giornalismo seguendo il calcio locale, anche oggi una passione ancor prima che un lavoro. Con il tempo, acquisisco competenze in altri settori del giornalismo. Diplomato a pieni voti al Liceo Scientifico A.Einstein di Rimini e laureato in scienze giuridiche, amo il cantautorato italiano (Fabrizio De André, Rino Gaetano, Giorgio Gaber e Lucio Dalla), la grande commedia all'italiana e i suoi interpreti (Gianmaria Volonté, Vittorio Gassman e Ugo Tognazzi su tutti, ovviamente); mi piace il cinema di genere all'italiana (partendo dai film della coppia Bud Spencer-Terence Hill) e in generale il cinema horror. Estimatore della comicità milanese del Derby (Enzo Jannacci, Cochi e Renato) e appassionato lettore: narrativa italiana, ovviamente (Gli indifferenti di Moravia il mio romanzo preferito) e una predilezione per i libri che raccontano e analizzano l'Italia dal dopoguerra agli anni di piombo. Altra passione: manga e anime. Colleziono Almanacchi del Calcio, collezionavo Guerin Sportivo e maglie da calcio.