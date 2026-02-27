A Rimini il confronto su potere, informazione e democrazia

La giornalista Giuseppina Paterniti ospite dell’incontro promosso a Rimini su crisi dell’informazione e futuro della democrazia

La giornalista televisiva Giuseppina Paterniti sarà ospite a Rimini dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli” delle Diocesi di Rimini e San Marino-Montefeltro e del Coordinamento teologhe italiane (Cti).

L’appuntamento è per venerdì 27 febbraio alle 20,45 in Sala Manzoni a Rimini (via IV Novembre 35). Ingresso libero.

Titolo della serata, che sarà moderata dalla direttrice di Icaro tv e Radio Icaro Simona Mulazzani: “Potere, informazione e democrazia. Sfidare la crisi guardando al futuro”.

Giuseppina Paterniti è una giornalista e autrice televisiva italiana, per molti anni figura di rilievo dell’informazione Rai.

Ha iniziato la sua carriera come autrice, presentatrice e responsabile di programmi televisivi – in particolare per ragazzi – su Rai1, per poi approdare nel 1991 al Tg3, dove si è specializzata nell’informazione economica e politica. Dal 1996 al 2007 è stata inviata della redazione economica del Tg3, seguendo vertici internazionali, istituzioni economiche e grandi eventi di politica globale.

Nel 2008 è diventata corrispondente Rai da Bruxelles, raccontando per i telegiornali e le trasmissioni del servizio pubblico l’attività delle istituzioni europee e le principali crisi economiche del continente. Nel 2015 è stata nominata vicedirettrice della TgR e nel 2018 direttrice del Tg3, incarico ricoperto fino al 2020. Successivamente ha assunto la direzione editoriale dell’offerta informativa Rai, coordinando il sistema dell’informazione del servizio pubblico.

Autrice di saggi e volumi di inchiesta e riflessione civile, Paterniti è considerata una delle figure più autorevoli del giornalismo televisivo italiano contemporaneo, con una lunga esperienza nell’informazione economica, europea e istituzionale.

L’iniziativa rientra nell’ambito del Convegno di studi “Potere e poteri. Un contributo dalla teologia”, promosso dalle due istituzioni con il patrocinio della Facoltà teologica dell’Emilia-Romagna.