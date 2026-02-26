Omicidio stradale a Cattolica: un anno e quattro mesi e patente sospesa per l’investitore di Foschieri

Si chiude con un patteggiamento il processo per lo schianto in Harley

Si chiude con un patteggiamento la vicenda giudiziaria legata al tragico incidente del 30 dicembre 2024 in via Emilia-Romagna a Cattolica, costato la vita a Paolo Foschieri, 59 anni, molto conosciuto in città. (Vedi notizia)

Nel tardo pomeriggio della vigilia di Capodanno la sua Harley Davidson si era scontrata violentemente con un furgone mentre percorreva la strada in direzione Rimini-Pesaro. L’impatto non gli aveva lasciato scampo: inutile ogni tentativo di rianimazione da parte dei sanitari del 118.

Davanti al giudice dell’udienza preliminare di Rimini, l’autista del furgone, un 23enne residente a Tavullia, difeso dall’avvocato Massimiliano Orrù, ha patteggiato la pena di un anno e quattro mesi di reclusione, con sospensione della patente per sei mesi.

Secondo la ricostruzione, il furgone avrebbe svoltato a sinistra per entrare in un’area privata, tagliando la traiettoria alla moto in arrivo. L’autista era rimasto lievemente ferito.

Foschieri, padre di due figli e impiegato in una fattoria didattica, era noto per la passione per le moto e la partecipazione a numerosi motoraduni. La notizia della sua scomparsa aveva profondamente colpito la comunità locale.