A14, chiusura notturna della stazione di Rimini Nord per lavori di manutenzione
Dalle 21 di giovedì 28 alle 5 di venerdì 29 agosto, uscita chiusa per chi proviene da Bologna
A cura di Redazione
25 agosto 2025 11:11
Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 28 alle 5:00 di venerdì 29 agosto, sarà chiusa la stazione di Rimini nord, in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Valle del Rubicone o di Rimini sud.