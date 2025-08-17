Aggiornamenti Meteo Rimini | Novità per il 18 agosto 2025 e i giorni seguenti

Che tempo farà domani 18 agosto 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani, Rimini si prepara a un'interessante giornata meteorologica. Le condizioni varieranno e offriranno un mix di nubi, sole e pioggia. Preparatevi a scoprire come si evolverà il meteo durante le diverse ore del giorno.

Previsioni dettagliate per fascia oraria

Notte: La giornata inizierà con nubi sparse nel cielo di Rimini. La temperatura si attesterà sui 24.49°C, con un'umidità del 59%. Il vento sarà leggero, soffiando da nord-ovest a 1.36 m/s. Nessuna precipitazione è prevista in questa fascia oraria.

Prima mattina: Il cielo si coprirà ulteriormente, risultando cielo coperto. La temperatura scenderà a 23.1°C, mentre l'umidità salirà al 69%. Il vento cambierà direzione provenendo da sud-ovest a 1.43 m/s. Anche in questa fascia oraria non si attendono precipitazioni.

Mattina: Verso il mattino, una pioggia leggera potrebbe bagnare la città con 0.46 mm di precipitazione. La temperatura salirà a 25.1°C, con un'umidità del 61%. Il vento sarà quasi assente, provenendo da sud-est a 0.32 m/s.

Mezza mattinata: Il sole farà capolino tra le poche nuvole, portando la temperatura a 27.51°C. L'umidità scenderà al 55% e il vento da est-nord-est si intensificherà a 4.94 m/s, rendendo la sensazione di calore più intensa.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il cielo sarà sereno, con una temperatura di 27.54°C. L'umidità si manterrà stabile al 56%, mentre il vento soffierà da nord-est a 4.46 m/s. Sarà una fascia oraria ideale per attività all'aperto.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, ci sarà ancora una leggera pioggia con 0.18 mm di precipitazione. La temperatura sarà di 26.82°C, con un'umidità del 56%. Il vento da est aumenterà a 3.3 m/s.

Tardo pomeriggio: Anche nel tardo pomeriggio è prevista una pioggia leggera, con 0.5 mm di precipitazioni. La temperatura scenderà a 24.48°C e l'umidità salirà al 69%. Il vento sarà da est a 1.78 m/s.

Sera: La giornata si concluderà con poche nuvole nel cielo. La temperatura sarà di 23.66°C, con un'umidità del 68%. Il vento soffierà da sud a 1.48 m/s, offrendo un'atmosfera piacevole per una passeggiata serale.

Riepilogo delle previsioni del giorno

In sintesi, la giornata a Rimini sarà caratterizzata da variazioni meteorologiche significative. Si alterneranno momenti di cielo coperto con periodi di sole e qualche pioggia leggera. Le temperature varieranno tra i 23°C e i 27°C, con venti moderati che cambieranno direzione nel corso della giornata. Prepararsi a una giornata dinamica sarà fondamentale per godere al meglio delle attività all'aperto.