Aggiornamenti Meteo Rimini | Novità per il 25 settembre 2025 e i giorni seguenti

Che tempo farà domani 25 settembre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

A cura di Redazione
24 settembre 2025 15:00
Con l'arrivo di una nuova giornata a Rimini, molti si preparano a vivere un clima che promette di essere variegato e interessante. Gli amanti del sole e anche quelli che preferiscono un po' di pioggia troveranno qualcosa di cui essere soddisfatti. Se vi state chiedendo come pianificare la vostra giornata di domani, continuate a leggere per scoprire le previsioni dettagliate e preparatevi a sfruttare al meglio ogni momento.

Previsioni dettagliate per la giornata

Notte: La giornata inizia con un cielo completamente sereno, lasciando spazio a una temperatura di 15.28°C. L'umidità si attesta al 65%, il che rende l'aria fresca ma non eccessivamente umida. Il vento soffia da ovest-sudovest a 3.7 m/s, con raffiche fino a 5.02 m/s.

Prima mattina: Durante le prime ore del mattino, il cielo rimane sereno. La temperatura sale leggermente a 16.14°C, mentre il vento diminuisce la sua intensità a 2.65 m/s. L'aria mantiene una certa freschezza, con un'umidità del 65%.

Mattina: La luce del giorno porta con sé un cielo ancora sereno e una temperatura che sale a 16.72°C. Il vento soffia da sud-sudovest a 2.87 m/s, mantenendo un'atmosfera piacevole e tranquilla.

Mezza mattinata: Nel corso della mezza mattinata, il sole splende alto nel cielo. La temperatura raggiunge i 21°C, creando un'atmosfera perfetta per attività all'aperto. Il vento, proveniente da ovest, è leggero a 1.87 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, qualche nube sparsa appare all'orizzonte, ma il sole continua a dominare la scena. La temperatura scende leggermente a 19.4°C, mentre il vento da nord-est aumenta a 4.6 m/s, portando una leggera brezza.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo si copre di nuvole e si registra una pioggia leggera con 0.41 mm di precipitazioni. La temperatura si attesta a 19.86°C, con un vento da est a 2.62 m/s.

Tardo pomeriggio: Con l'avvicinarsi della sera, la pioggia continua a cadere leggermente, accumulando 0.54 mm. Il cielo è prevalentemente nuvoloso, e la temperatura scende a 18.91°C. Il vento da sud-est soffia a 2.55 m/s.

Sera: La giornata si conclude con un cielo ancora nuvoloso e una leggera pioggia di 0.19 mm. La temperatura si assesta a 17.74°C, mentre il vento da sud-ovest soffia a 2.73 m/s, creando un'atmosfera fresca e rilassante.

Conclusioni sulla giornata

Rimini si prepara a vivere una giornata dai due volti, con un inizio soleggiato e sereno seguito da un pomeriggio più nuvoloso e piovoso. Le temperature variano da un minimo di 15.28°C durante la notte a un massimo di 21°C a metà mattina. Il vento, pur presente, non dovrebbe creare particolari disagi. In sintesi, è una giornata perfetta per godere del sole nelle ore mattutine, con la possibilità di rifugiarsi al coperto durante il pomeriggio, quando la pioggia potrebbe fare la sua comparsa. Preparatevi a vivere una varietà di condizioni meteorologiche e organizzate le vostre attività di conseguenza.

Previsioni meteo 25 settembre 2025

00:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +15.3° (perc. +14.6°)
Precip. -
Vento 3.7 SO (max 5.0)
Umidità 65%
03:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +16.1° (perc. +15.5°)
Precip. -
Vento 2.7 SO (max 3.2)
Umidità 65%
06:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +16.7° (perc. +16.1°)
Precip. -
Vento 2.9 SO (max 4.0)
Umidità 64%
09:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +21.0° (perc. +20.4°)
Precip. -
Vento 1.9 O (max 4.0)
Umidità 46%
12:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +19.4° (perc. +19.0°)
Precip. -
Vento 4.6 NE (max 3.6)
Umidità 61%
15:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +19.9° (perc. +19.5°)
Precip. 0.41mm (prob. 74%)
Vento 2.6 E (max 2.9)
Umidità 62%
18:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +18.9° (perc. +18.6°)
Precip. 0.54mm (prob. 84%)
Vento 2.6 SE (max 4.0)
Umidità 66%
21:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +17.7° (perc. +17.4°)
Precip. 0.19mm (prob. 43%)
Vento 2.7 S (max 3.1)
Umidità 68%
24:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +16.9° (perc. +16.5°)
Precip. -
Vento 2.1 SO (max 2.1)
Umidità 71%
