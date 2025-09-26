Aggiornamenti Meteo Rimini | Novità per il 27 settembre 2025 e i giorni seguenti

Che tempo farà domani 27 settembre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Rimini si prepara a vivere una giornata meteorologicamente interessante il 27 settembre 2025. Le condizioni atmosferiche varieranno nel corso delle ore, offrendo una gamma di scenari che spaziano dal cielo sereno alla pioggia leggera. Scopriamo insieme come si evolveranno le previsioni nel dettaglio.

Previsioni dettagliate per fascia oraria

Notte: La notte a Rimini si apre con un cielo completamente sereno. La temperatura si aggira intorno ai 16.7°C, con un'umidità del 71%. Il vento soffia leggero da ovest a una velocità di 2.33 m/s, mentre la pressione atmosferica è stabile a 1019 hPa. La probabilità di precipitazioni è del 44%, ma la visibilità resta ottima fino a 10 km.

Prima mattina: Alle prime luci dell'alba, il cielo rimane sereno e limpido. La temperatura scende leggermente a 15.88°C, con un'umidità che si attesta al 72%. Il vento cambia leggermente direzione, spostandosi verso ovest-nordovest a 2.54 m/s. La pressione rimane invariata e non sono previste precipitazioni.

Mattina: La mattina continua ad essere caratterizzata da un cielo sereno. La temperatura si mantiene stabile a 15.82°C, con un'umidità del 73%. Il vento soffia da ovest a 2.23 m/s. Anche in questa fascia oraria, la probabilità di pioggia è nulla, garantendo una mattinata piacevole e asciutta.

Mezza mattinata: Con l'approssimarsi del mezzogiorno, la temperatura inizia a salire raggiungendo i 19.73°C. L'umidità scende al 58%, e il vento si orienta da nord-ovest a 2.64 m/s. Il cielo rimane per lo più sereno, con solo un 6% di copertura nuvolosa.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, Rimini gode di una splendida giornata con temperature che sfiorano i 21.92°C. L'umidità si riduce ulteriormente al 52%, e il vento, proveniente da nord, soffia a 4.63 m/s. Il cielo resta praticamente sgombro da nubi, favorendo attività all'aperto.

Primo pomeriggio: Verso il primo pomeriggio, il cielo inizia a coprirsi gradualmente, passando a un 90% di nuvolosità. La temperatura si mantiene sui 20.88°C, con un'umidità del 59%. Il vento, proveniente da nord-nordest, si modera a 3.05 m/s. C'è una lieve possibilità di pioggia, stimata all'11%.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio si verificano alcune precipitazioni leggere, con 0.31 mm di pioggia. La temperatura scende a 18.6°C, mentre l'umidità sale al 68%. Il vento è debole, provenendo da ovest a 0.74 m/s. La copertura nuvolosa si riduce al 68%.

Sera: La giornata si conclude con ulteriori piogge leggere, totalizzando 0.46 mm. La temperatura scende ulteriormente a 16.7°C, con un'umidità al 78%. Il vento proviene da ovest a 2.78 m/s. Nonostante le precipitazioni, la copertura nuvolosa è minima, al 6%.

Riepilogo della giornata

In conclusione, la giornata del 27 settembre 2025 a Rimini sarà caratterizzata da una mattinata serena e piacevole, con temperature che salgono gradualmente e un elevato grado di visibilità. Il pomeriggio porterà un aumento della nuvolosità, seguito da leggere precipitazioni nel tardo pomeriggio e in serata. Nonostante la variabilità, le condizioni generali rimarranno miti, offrendo diverse opportunità per godere del tempo all'aperto, soprattutto nelle ore centrali della giornata.