Aggiornamenti Meteo Rimini | Novità per il 30 agosto 2025 e i giorni seguenti

Che tempo farà domani 30 agosto 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani Rimini si prepara ad affrontare una giornata meteorologica ricca di variazioni. Se siete curiosi di sapere se dovrete portarvi l'ombrello o se potrete godere di una passeggiata all'aria aperta, continuate a leggere per scoprire le previsioni dettagliate per ogni momento della giornata.

Previsioni Orarie per Rimini il 30 agosto 2025

Notte: La giornata inizia con un cielo parzialmente coperto e temperature gradevoli intorno ai 21.2°C. C'è una leggera probabilità di pioggia, con 0.1 mm previste, e i venti soffieranno da sud-ovest a una velocità di 3.14 m/s.

Prima mattina: Durante le prime ore del mattino, il cielo diventerà completamente coperto. Le temperature rimarranno stabili a 21°C e l'umidità al 65% farà sentire l'aria un po' più fresca. Il vento sarà più calmo, con una velocità di 2.58 m/s proveniente da sud.

Mattina: Con l'arrivo del giorno, il cielo continuerà a essere coperto. Le temperature saliranno leggermente a 21.39°C, mentre il vento cambierà direzione, provenendo da ovest-sud-ovest a 2.44 m/s.

Mezza mattinata: A metà mattina si prevede un aumento delle nuvole, con una probabilità di pioggia del 33%. La temperatura rimarrà stabile a 21.4°C, e potrebbero cadere 0.13 mm di pioggia. I venti si intensificheranno leggermente, soffiando a 3.9 m/s da sud.

Mezzogiorno: Verso mezzogiorno, il cielo sarà ancora coperto, ma le precipitazioni dovrebbero diminuire. La temperatura salirà a 25.17°C, rendendo l'aria più calda e secca, con un'umidità al 45%. I venti saranno più leggeri, da sud-est a 2.58 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo inizierà a schiarirsi, con nubi sparse e temperature che raggiungeranno i 25.32°C. L'umidità aumenterà leggermente al 47%, e i venti si sposteranno a sud-ovest, soffiando a 3.7 m/s.

Tardo pomeriggio: In serata, il cielo rimarrà parzialmente coperto, con temperature che scenderanno a 22.85°C. L'umidità si manterrà al 60%, e i venti soffieranno da ovest-nord-ovest a 3.34 m/s.

Sera: La giornata si concluderà con una nuova possibilità di pioggia leggera, con 0.22 mm previste. Le temperature scenderanno ulteriormente a 20.9°C, mentre i venti soffieranno da ovest a 3.35 m/s. Il cielo sarà parzialmente nuvoloso, lasciando qualche sprazzo di cielo visibile.

Riepilogo delle Condizioni Meteorologiche

La giornata del 30 agosto 2025 a Rimini sarà caratterizzata da cielo prevalentemente coperto e temperature che varieranno tra i 20.9°C e i 25.32°C. Ci sarà una possibilità di pioggia leggera in diversi momenti della giornata, in particolare durante la notte e la sera. I venti soffieranno moderatamente da diverse direzioni, mantenendo una velocità media tra 2.44 m/s e 3.9 m/s. In generale, si raccomanda di tenere un ombrello a portata di mano e di prepararsi a una giornata variabile, ma con temperature piuttosto miti.