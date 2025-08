Aggiornamenti Meteo Rimini | Novità per il 7 agosto 2025 e i giorni seguenti

Che tempo farà domani 7 agosto 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Rimini è una delle destinazioni più amate dai turisti durante l'estate, con le sue spiagge dorate e il vivace centro città. Ma cosa ci riserverà il meteo per la giornata di domani, 7 agosto 2025? Le previsioni promettono una giornata interessante, ecco tutti i dettagli.

Previsioni dettagliate per la giornata di domani

Notte: La giornata inizierà con un cielo coperto, accompagnato da temperature intorno ai 20.66°C. L'umidità si manterrà al 70%, garantendo una sensazione di freschezza. Il vento soffierà leggermente da est con una velocità di 1.41 m/s e qualche raffica fino a 1.62 m/s. Nessuna precipitazione prevista.

Prima mattina: Durante le prime ore del mattino, le nubi si ridurranno a nubi sparse e la temperatura salirà leggermente a 21.6°C. L'umidità aumenterà di un punto percentuale, mentre il vento cambierà direzione, provenendo da ovest con una velocità di 0.71 m/s.

Mattina: Al sorgere del sole, le nubi continueranno a diradarsi, lasciando spazio a un cielo parzialmente nuvoloso. La temperatura si alzerà a 23.06°C con un'umidità del 65%. Il vento sarà debole, proveniente da nord-ovest a 1.03 m/s.

Mezza mattinata: Verso la mezza mattinata, il cielo si aprirà completamente, regalando una giornata di sole splendente. La temperatura toccherà i 26.13°C, rendendo perfetto un tuffo in mare. Il vento soffierà da nord-est a 2.59 m/s, mantenendo una leggera brezza marina.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il tempo continuerà a essere meraviglioso con il cielo sereno e temperature che raggiungeranno i 27.3°C. L'umidità scenderà al 46%, mentre il vento da nord-est aumenterà leggermente fino a 3.28 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il sole continuerà a splendere su Rimini. Le temperature si manterranno sui 26.68°C e l'umidità sarà al 45%. Il vento, proveniente da est, soffierà a 2.83 m/s, garantendo una piacevole ventilazione lungo la costa.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili con il cielo sereno. La temperatura scenderà leggermente a 24.72°C, mentre l'umidità salirà al 53%. Il vento, da sud-est, manterrà una velocità di 2.3 m/s.

Sera: Alla sera, il cielo rimarrà limpido e la temperatura scenderà a 23.42°C. L'umidità si stabilizzerà al 54%, mentre il vento da sud soffierà a 1.45 m/s. Una serata ideale per passeggiare lungo il mare.

Riepilogo delle previsioni del giorno

La giornata di domani a Rimini si preannuncia soleggiata e piacevole, con cieli sereni a partire dalla mezza mattinata e temperature che raggiungeranno un massimo di 27.3°C. Il vento sarà generalmente leggero, garantendo una ventilazione confortevole. Con un'umidità che oscilla tra il 45% e il 71%, le condizioni saranno ideali per godersi una giornata all'aria aperta, sia sulla spiaggia che per esplorare le bellezze della città. Non sono previste precipitazioni, quindi turisti e residenti potranno approfittare al massimo delle attività estive senza preoccupazioni.