Aggiornamenti Meteo Rimini | Previsioni per il 1 ottobre 2025 ed i prossimi giorni
Che tempo farà domani 1 ottobre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.
Domani, Rimini si prepara ad affrontare una giornata caratterizzata da un tempo variabile, con condizioni meteorologiche che richiedono attenzione e preparativi adeguati. Le previsioni dettagliate rivelano una serie di cambiamenti climatici che attraverseranno l'intera giornata, rendendo il meteo un tema di interesse per residenti e visitatori. Continuate a leggere per scoprire cosa ci riserva il cielo di Rimini per il 1 ottobre 2025.
Previsioni Dettagliate per Fascia Oraria
Notte: La giornata inizia sotto un cielo completamente coperto, accompagnato da una pioggia leggera che accumula circa 0.65 mm. La temperatura si aggira attorno ai 17.01°C, con un tasso di umidità del 78%. Il vento soffia da nord-est a 3.65 m/s, con raffiche fino a 4.74 m/s.
Prima mattina: Le condizioni meteorologiche peggiorano leggermente, con piogge più consistenti che portano a 3.2 mm di precipitazioni. La temperatura scende a 16.13°C e l'umidità aumenta fino all'89%. Il vento, proveniente da est, si mantiene intorno ai 3.39 m/s.
Mattina: La situazione non cambia molto, con piogge leggere che continuano a bagnare la città, accumulando ulteriori 2.16 mm. La temperatura risale leggermente a 16.54°C, con un'umidità dell'83%. Il vento si calma a 3.05 m/s, mantenendo la direzione nord-orientale.
Mezza mattinata: Le precipitazioni persistono, con un accumulo di 2.76 mm. La temperatura scende a 16.08°C e l'umidità si attesta all'82%. Il vento si intensifica, raggiungendo gli 8.41 m/s con raffiche fino a 10.42 m/s, sempre da nord-est.
Mezzogiorno: Le piogge diminuiscono in intensità, accumulando solo 1.28 mm. La temperatura si stabilizza intorno ai 15.68°C e l'umidità scende al 78%. Il vento continua a soffiare da nord-est a 5.5 m/s.
Primo pomeriggio: Un leggero miglioramento si intravede nel pomeriggio, con precipitazioni ridotte a 0.57 mm. La temperatura sale a 17.25°C, mentre l'umidità scende al 58%. Il vento si fa più forte, soffiando a 7.22 m/s da nord-est.
Tardo pomeriggio: Il cielo rimane coperto, ma senza precipitazioni significative. La temperatura si mantiene stabile a 17.09°C, con un'umidità del 53%. Il vento rinforza, raggiungendo 8.3 m/s con raffiche fino a 12.02 m/s.
Sera: La giornata si conclude con un cielo finalmente sereno. La temperatura scende a 16.23°C e l'umidità si riduce ulteriormente al 52%. Il vento, ancora da nord-est, si fa più vigoroso a 10.46 m/s, con raffiche che toccano i 12.96 m/s.
Riepilogo delle Previsioni del Giorno
In sintesi, Rimini domani vedrà una giornata caratterizzata da piogge intermittenti prevalentemente nella prima metà del giorno, seguite da un graduale miglioramento verso la sera. Le temperature oscilleranno tra i 15.68°C e i 17.25°C, mentre il vento, piuttosto presente, soffierà principalmente da nord-est con velocità variabili. Si consiglia di prepararsi adeguatamente, specialmente per chi ha in programma attività all'aperto, data la variabilità del tempo. Nonostante le piogge, la serata promette cieli sereni, offrendo un finale piacevole alla giornata.