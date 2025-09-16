Aggiornamenti Meteo Rimini | Previsioni per il 17 settembre 2025 ed i prossimi giorni

Che tempo farà domani 17 settembre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Rimini si prepara a una giornata meteorologicamente interessante, con un mix di condizioni che potrebbero influenzare le attività all'aperto e gli spostamenti quotidiani. Le previsioni indicano variazioni significative nel corso della giornata, con momenti di cielo coperto alternati a possibili schiarite. Scopriamo insieme i dettagli delle previsioni per ogni fascia oraria del 17 settembre 2025.

Previsioni dettagliate per fascia oraria

Notte: La giornata inizia con un cielo coperto, con una temperatura di 18.57°C. L'umidità è del 74% e il vento soffia da est-nord-est a 2.03 m/s. La pressione atmosferica è stabile a 1016 hPa e la visibilità è ottima, fino a 10 km.

Prima mattina: Le condizioni rimangono invariate, con un cielo ancora coperto e una temperatura che sale a 20.31°C. L'umidità cresce all'84%, mentre il vento aumenta leggermente, raggiungendo i 3.29 m/s. La pressione è a 1017 hPa.

Mattina: Con l'arrivo del giorno, una leggera pioggia potrebbe fare la sua comparsa, con precipitazioni di 0.23 mm. La temperatura si mantiene stabile a 20°C, con un'umidità all'80% e un vento moderato da nord-est a 2.59 m/s. La pressione aumenta a 1019 hPa.

Mezza mattinata: Il cielo rimane coperto, ma le precipitazioni cessano. La temperatura sale a 20.7°C, con un'umidità del 67%. Il vento soffia da est a 3.11 m/s, mentre la pressione raggiunge i 1021 hPa.

Mezzogiorno: Le condizioni di cielo coperto persistono, con una temperatura di 21.43°C. L'umidità scende al 64% e il vento, proveniente da nord-est, si mantiene a 3.04 m/s. La pressione è stabile a 1021 hPa.

Primo pomeriggio: Un lieve miglioramento del tempo porta a nubi sparse, con una temperatura di 21.7°C. L'umidità si riduce al 61% e il vento soffia a 2.2 m/s da est. La pressione atmosferica si mantiene costante a 1021 hPa.

Tardo pomeriggio: Il cielo continua a schiarirsi, con una temperatura di 19.83°C e un'umidità al 69%. Il vento è calmo, con una velocità di 1.65 m/s da sud-est. La pressione sale leggermente a 1022 hPa.

Sera: La giornata si conclude con poche nuvole all'orizzonte, una temperatura di 19.19°C e un'umidità del 73%. Il vento è debole, proveniente da sud, a 1.1 m/s. La pressione raggiunge il suo picco a 1023 hPa.

Conclusioni meteorologiche

La giornata del 17 settembre 2025 a Rimini sarà caratterizzata principalmente da un cielo coperto, con brevi episodi di pioggia leggera nella mattina. Le temperature si manterranno gradevoli, oscillando tra i 18.57°C e i 21.7°C. Il vento sarà generalmente debole, con leggere variazioni nel corso della giornata. Nonostante le nubi, ci saranno momenti di schiarite nel pomeriggio e in serata, rendendo la giornata variabile ma piacevole nel complesso.