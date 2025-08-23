Aggiornamenti Meteo Rimini | Previsioni per il 24 agosto 2025 ed i prossimi giorni

Che tempo farà domani 24 agosto 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Le previsioni meteo per Rimini di domani promettono una giornata interessante. Gli abitanti e i visitatori della città dovranno prepararsi a condizioni atmosferiche variabili, che si alterneranno dal notturno al diurno. Se volete sapere cosa vi aspetta, continuate a leggere per scoprire tutti i dettagli ora per ora.

Previsioni Dettagliate Ora per Ora

Notte: La giornata a Rimini inizierà con una pioggia leggera durante la notte. Le temperature si aggireranno intorno ai 19.9°C, con un'umidità dell'87%. La probabilità di precipitazioni è del 99%, e si prevedono 0.97 mm di pioggia. Il vento soffierà da ovest a una velocità di 1.36 m/s.

Prima mattina: Le prime ore del mattino vedranno una leggera diminuzione della pioggia, con una probabilità del 37% e solo 0.17 mm di precipitazioni. La temperatura scenderà leggermente a 19.41°C, con un'umidità dell'86%. Il vento aumenterà leggermente, raggiungendo 1.66 m/s da ovest.

Mattina: Con l'arrivo del giorno, la pioggia leggera continuerà, con una probabilità del 97% e 0.95 mm di pioggia. La temperatura salirà a 20.19°C, mentre l'umidità scenderà all'84%. Il vento diminuirà a 1.01 m/s, mantenendo la direzione ovest.

Mezza mattinata: Durante la mezza mattinata, le precipitazioni diminuiranno ulteriormente a 0.38 mm, con una probabilità del 79%. La temperatura continuerà a salire a 22.89°C e l'umidità calerà al 73%. Il vento cambierà direzione provenendo da nord-est a 2.39 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, le condizioni meteo saranno simili, con pioggia leggera e 0.35 mm di precipitazioni. La probabilità di pioggia sarà del 47%, mentre la temperatura raggiungerà i 23.1°C. L'umidità scenderà al 69%, e il vento soffierà da nord-est a 2.77 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, la pioggia leggera diventerà più intensa con 2.14 mm di precipitazioni e una probabilità del 100%. La temperatura scenderà leggermente a 21.57°C, con un'umidità del 79%. Il vento sarà debole, provenendo da est a 0.53 m/s.

Tardo pomeriggio: Durante il tardo pomeriggio, la pioggia continuerà con 0.6 mm di precipitazioni. La probabilità di pioggia sarà del 100%, mentre la temperatura sarà di 21.13°C e l'umidità dell'82%. Il vento soffierà da est a 1.16 m/s.

Sera: Verso sera, il tempo migliorerà, con il cielo che si aprirà lasciando spazio a cielo sereno. La temperatura sarà di 20.43°C con un'umidità dell'81%. Il vento sarà leggero, a 0.34 m/s provenendo da est.

Riepilogo delle Previsioni

La giornata di domani a Rimini sarà caratterizzata da condizioni meteo variabili. Dalla notte alla mattina, ci sarà una prevalenza di pioggia leggera, con una maggiore intensità prevista nel primo pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 19.9°C e i 23.1°C. Il vento sarà generalmente debole, con direzioni variabili. La serata vedrà un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un cielo sereno. In sintesi, sarà una giornata da trascorrere con un occhio al cielo e, perché no, un ombrello a portata di mano.