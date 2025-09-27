Aggiornamenti Meteo Rimini | Previsioni per il 28 settembre 2025 ed i prossimi giorni

Che tempo farà domani 28 settembre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Il tempo a Rimini per domani si presenta con un ventaglio di condizioni meteorologiche che promettono di movimentare la giornata. Mentre la pioggia farà la sua comparsa nelle prime ore, l'evoluzione del meteo lascerà spazio a momenti più sereni e temperature piacevoli. Scopriamo insieme i dettagli delle previsioni per le varie fasce orarie.

Le previsioni dettagliate per la giornata

Notte: La giornata inizia con una pioggia moderata, accompagnata da una temperatura di 15.4°C. L'umidità è alta, raggiungendo il 92%, mentre la visibilità è ottima a 10 km. Il vento soffierà da ovest a 3.64 m/s, con raffiche fino a 4.5 m/s. Le precipitazioni previste sono di 3.25 mm.

Prima mattina: Le condizioni rimangono simili con una pioggia moderata, e la temperatura scende leggermente a 14.61°C. L'umidità si attesta al 90%, mentre la visibilità cala a 6.359 km. Il vento aumenta la sua intensità a 4 m/s da ovest-nord-ovest, con raffiche fino a 6.87 m/s. Le precipitazioni aumentano a 4.28 mm.

Mattina: La pioggia diminuisce d'intensità, diventando leggera, e la temperatura si stabilizza intorno a 14.66°C. L'umidità scende all'86%, e la visibilità torna a 10 km. Il vento continua a soffiare da ovest-nord-ovest a 5.49 m/s, con raffiche fino a 8.67 m/s. Sono attesi 1.77 mm di pioggia.

Mezza mattinata: Il meteo migliora notevolmente con la cessazione delle precipitazioni e la comparsa di nubi sparse. La temperatura sale a 17.27°C con un'umidità del 71%. Il vento proviene da nord-ovest a 5.65 m/s, con raffiche di 6.59 m/s.

Mezzogiorno: Durante il mezzogiorno, il cielo si apre ulteriormente, mantenendo alcune nubi sparse. La temperatura raggiunge i 19.9°C, con un'umidità del 61%. Il vento soffia da nord-nord-ovest a 5.07 m/s, con raffiche di 5.56 m/s.

Primo pomeriggio: Le condizioni migliorano ulteriormente, con un cielo sereno e una temperatura di 20.17°C. L'umidità scende ulteriormente al 60%, mentre il vento diventa leggero, proveniente da nord a 2.82 m/s, con raffiche di 3.35 m/s.

Tardo pomeriggio: Il tempo rimane stabile con un cielo sereno. La temperatura si attesta a 18.09°C, con un'umidità del 69%. Il vento è debole da ovest-nord-ovest a 1.42 m/s, con raffiche di 1.88 m/s.

Sera: La giornata si chiude con condizioni di cielo sereno e una temperatura di 17.13°C. L'umidità si mantiene al 72%, mentre il vento soffia da ovest a 2.71 m/s, con raffiche di 3.11 m/s.

Un quadro generale della giornata

La giornata di domani a Rimini si aprirà con un inizio piovoso durante le ore notturne e della prima mattina, ma le condizioni miglioreranno progressivamente. Il cielo si schiarirà nel corso della mattinata, lasciando spazio a nubi sparse e infine a un cielo sereno nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno tra i 14°C e i 20°C, offrendo un clima complessivamente piacevole. Il vento, inizialmente moderato, si attenuerà nel corso della giornata, contribuendo a una sensazione di maggiore tranquillità. Con questo quadro, Rimini si prepara a una giornata che evolverà da umida a luminosa, promettendo un pomeriggio e una serata decisamente più tranquilli.