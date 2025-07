Aggiornamenti Meteo Rimini | Previsioni per il 4 luglio 2025 ed i prossimi giorni

Che tempo farà domani 4 luglio 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani, Rimini sarà teatro di una giornata che promette di offrire cieli prevalentemente sereni, con qualche sorpresa nuvolosa nel pomeriggio. Il clima estivo si farà sentire, ma sarà interessante scoprire come evolveranno le condizioni nel corso della giornata. Scopriamo insieme cosa ci riserva il meteo per il 4 luglio 2025, con dettagli che potrebbero influenzare le tue attività all'aperto.

Previsioni dettagliate per fascia oraria

Notte: La notte a Rimini sarà caratterizzata da un cielo limpido e sereno, con temperature che si aggireranno intorno ai 26.31°C. L'umidità sarà del 62%, mentre i venti, deboli e provenienti da sud-ovest, soffieranno a 1.41 m/s. Una piacevole quiete notturna perfetta per chi ama passeggiare sotto le stelle.

Prima mattina: Alle prime luci dell'alba, il cielo rimarrà terso, mentre la temperatura scenderà leggermente a 24.68°C. L'umidità aumenterà lievemente al 64%, ma il vento, cambiando direzione verso nord-ovest, manterrà la sua velocità attorno a 1.28 m/s. Una fresca brezza accompagnerà il risveglio della città.

Mattina: La mattina si aprirà sotto un cielo ancora sereno, con il sole che inizierà a riscaldare l'aria, portando la temperatura a 27.01°C. La sensazione di calore sarà amplificata da un lieve incremento dell'umidità al 57%. I venti, provenienti da ovest, resteranno leggeri a 1.3 m/s.

Mezza mattinata: Durante la mezza mattinata, il termometro salirà ancora, raggiungendo i 30.32°C. L'umidità scenderà al 49%, rendendo il clima più asciutto. Il vento, ora proveniente da nord-est, si intensificherà leggermente a 3.57 m/s. Sarà il momento perfetto per godersi il sole sulla spiaggia.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il caldo si farà sentire con temperature che toccheranno i 31.04°C. L'umidità resterà stabile al 49%, mentre il vento, proveniente da nord-est, si farà più presente a 4.83 m/s. Il cielo continuerà a offrire uno spettacolo limpido e invitante.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, qualche nuvola comparirà all'orizzonte, ma senza compromettere troppo il panorama. La temperatura scenderà leggermente a 28.53°C, con un'umidità in aumento al 58%. I venti cambieranno direzione, provenendo da est a 1.77 m/s.

Tardo pomeriggio: Verso il tardo pomeriggio, le nubi sparse diverranno più evidenti, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 60%. La temperatura si manterrà sui 28.4°C, mentre l'umidità salirà al 60%. I venti, provenienti da sud-est, soffieranno a 1.37 m/s.

Sera: La sera sarà nuovamente serena, con cieli sgombri da nubi e una temperatura che si stabilizzerà sui 26.41°C. L'umidità sarà pari al 62% e i venti, leggeri da sud, soffieranno a 1.12 m/s. Un finale di giornata ideale per rilassarsi all'aperto.

Riepilogo delle previsioni

La giornata del 4 luglio 2025 a Rimini si prospetta prevalentemente serena, con temperature che oscilleranno tra i 24°C e i 31°C. I venti saranno generalmente deboli, con qualche rinforzo nelle ore centrali del giorno. L'umidità varierà leggermente, mantenendosi in un range accettabile per non rendere il caldo eccessivamente opprimente. Nel complesso, sarà una giornata perfetta per chi desidera godersi il sole estivo, con solo qualche nuvola nel pomeriggio a interrompere la continuità del cielo blu.