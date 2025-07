Temporale su Rimini: albero cade su un’auto in Via Tripoli

Nessun ferito, solo tanta paura. Strada chiusa per la rimozione

Attimi di paura questa sera intorno alle ore 18 in Via Tripoli a Rimini, dove un albero causa temporale è improvvisamente crollato su un’auto in sosta. Fortunatamente non si registrano feriti.

Il cedimento dell’albero ha richiesto l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale. Per consentire le operazioni di messa in sicurezza e la rimozione dell’albero, Via Tripoli è stata temporaneamente chiusa al traffico.