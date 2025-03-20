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Riccardo Valentini

Riccardo Valentini

Editorialista

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Giornalista pubblicista ed editore, è co - responsabile della testata giornalistica www.altarimini.it.
Appassionato di sport, in particolare ciclismo, podismo e nuoto, pratica regolarmente e partecipa a gare di triathlon.

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