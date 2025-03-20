Riccardo Valentini
EditorialistaIscrizione Ordine dei Giornalisti
Giornalista pubblicista ed editore, è co - responsabile della testata giornalistica www.altarimini.it.
Appassionato di sport, in particolare ciclismo, podismo e nuoto, pratica regolarmente e partecipa a gare di triathlon.
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43^ Rimini–Verucchio: sabato 16 maggio il via dall’Arco d’Augusto
15 maggio 2026 08:52
Segnalazione del lettore: contatori del gas senza coperchio in via Filippo Re
14 maggio 2026 15:09
Riccione capitale della scherma Under 14: finali del GP Giovanissimi su Prime
13 maggio 2026 11:55
SSSS!!! – Suoni dal Sasso Simone e Simoncello
13 maggio 2026 11:04
Savignano, il 17 maggio torna la “Corri per Chi non può” dedicata a Tino Gori
13 maggio 2026 10:11
Anziani in visita al Museo Mulino Sapignoli di Poggio Torriana
13 maggio 2026 09:35
Shotokan Karate Club Santarcangelo, due promozioni alla cintura nera
13 maggio 2026 09:11
Mezzi aziendali e flessibilità operativa: quando l’organizzazione fa la differenza nel servizio al cliente
08 maggio 2026 14:40
Sport con Gioia, al convegno annunciata l’unione dei settori giovanili di Novafeltria e Pietracuta
08 maggio 2026 09:39
Sant’Agata Feltria: sabato 9 maggio la “Camminata all’alba” per la salute mentale
06 maggio 2026 08:43
Ciclabile Rimini-Novafeltria, i fondi c'erano ma sono rimasti fermi: il progetto riparte
01 maggio 2026 07:00
Sagra delle Ciliegie 2026: Pietracuta pronta a quattro giorni di festa
29 aprile 2026 11:40
Pallanuoto Serie C: Riccione ko a Piacenza, salvezza appesa a un’impresa finale
29 aprile 2026 11:06
Poste Italiane: da sabato 2 maggio disponibili le pensioni negli uffici postali
29 aprile 2026 09:37
Pioggia di medaglie per Shinden Dojo Rimini al Nazionale Kyokushinkai
29 aprile 2026 09:14
L'energia verde guida il futuro: il mercato dell'hashrate di Bitcoin accoglie nuove opportunità.
28 aprile 2026 16:10
Ti sei trasferito in una nuova città? Con Lumos ti sentirai subito a casa
27 aprile 2026 11:12
I riminesi Alessi e Giannini conquistano l’Ultrabalaton: 209 km di pura resistenza
27 aprile 2026 09:44
Italiani Duathlon: Td Rimini sul podio, argento Juniores e tre atleti in top 5
22 aprile 2026 10:45
Podismo, a San Mauro Pascoli il 1° maggio torna il Giro della Torre
21 aprile 2026 18:01
Sardegna, il richiamo dell’estate tra mare cristallino e soggiorni confortevoli
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Cessione del quinto: come funziona e quando conviene davvero
21 aprile 2026 10:12
Famiglie e lavatrice: quante volte usarla (davvero) per risparmiare
21 aprile 2026 05:41
Motocross, la riminese Asia Macini trionfa e dedica la vittoria al padre
19 aprile 2026 05:04
Stufe a Pellet Italia: ecco l’offerta sui modelli con Wi-Fi integrato per riscaldare la casa in modo smart
17 aprile 2026 05:24
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16 aprile 2026 10:06
Internazionalizzazione delle PMI romagnole: il bando 2026 per la partecipazione a eventi fieristici
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Novafeltria si mobilita: al Jolly Disco tombola solidale con ricchi premi
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03 aprile 2026 05:30
Genitori separati, in Valmarecchia mediazione familiare gratuita
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Treno Monaco–Rimini di nuovo attivo dal 2 aprile: treni ogni giorno
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24 marzo 2026 05:11
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09 marzo 2026 09:37
Domenica 29 marzo arriva a Rimini la “Sausage Walk”, la camminata dei cani bassotti
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05 marzo 2026 05:03
Confcooperative Romagna-Estense: 20 posti per il Servizio Civile
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Previsioni meteo confermate: Befana imbiancata anche a Rimini
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