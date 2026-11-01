Rally Alessio Pisi autentico mattatore del sesto Halloween Ronde

E' la seconda vittoria consecutiva. Nelle storiche torna al successo Marcello Colombini

È un dominio assoluto di Alessio Pisi, vincitore della sesta edizione dell’Halloween Ronde. Il pilota italo-sammarinese, navigato dal ligure Luca Pierani a bordo della Skoda Fabia Rs preparata da Pavel Group, si aggiudica per la terza volta in carriera la gara di Halloween, la quarta nelle ultime tre edizioni e la seconda consecutiva con un vantaggio di 1’18’’ dal secondo classificato.

Nel weekend tra venerdì 30 e sabato 31 ottobre la gara organizzata dalla Scuderia San Marino ha visto la partecipazione di 70 equipaggi verificati nella giornata di venerdì. Dopo lo shakedown del pomeriggio, il primo e spettacolare passaggio della prova speciale “Torrente San Marino” nel corso della serata svoltasi in gran parte nel Comune di San Leo tra fondale sconnesso, salti e tanta velocità.

Sabato mattina sono andate in scena le ultime tre ripetizioni della power stage, decisive per delineare il podio finale, con una serrata bagarre per la conquista delle ultime due posizioni d’onore. Secondo posto per l’equipaggio tutto al sammarinese formato da Danilo Tomassini e Stefano Spadoni con la versione evoluta della Skoda Fabia, che continuano il loro ottimo momento di forma dopo il terzo posto assoluto al Rallylegend di qualche settimana fa. Per Spadoni anche il trofeo alla memoria di Silvio Stefanelli in qualità di miglior navigatore sammarinese. Il terzo gradino viene deciso all’ultima prova speciale: una penalità per Lorenzo Papalini al momento della ripartenza favorisce Davide Giovanetti e Nicola Rossi che conquistano il bronzo, con Papalini che chiude al settimo posto. Pisi, Tomassini e Giovanetti formano anche il podio della categoria Rally2/R5. Tutti e tre gli equipaggi sono stati premiati dal Capitano di Castello di Serravalle, Andrea Crescentini, e il presidente della Scuderia San Marino, Roberto Selva, sul palco allestito in Piazza Bertoldi.

Quarta posizione per Armando Donazzan navigato da Tania Canton, seguiti al quinto posto da Francesco Dei Ceci e Daiana Darderi. Al rientro dal terzo posto di classifica Junior all’European Rally Championship, l’equipaggio a bordo della Lancia Ypsilon HF si aggiudica la vittoria di categoria Rally4 e per Dei Ceci la soddisfazione di essere il miglior pilota Under 25. Completano il podio di categoria Marco Oldani navigato dall’elvetica Gea Daldini (10° posto assoluto) e Alex Altariva e Andrea Albertini su Peugeot 208.

Nella Top Ten sesto posto di Angelo Montanari e Mattia Bartolucci, seguiti in ottava posizione da Lorenzo Grani e Samanta Grossi che hanno offerto una buona prestazione per tutto il weekend di gara, vincendo la classe RS 1600 Plus. Nono posto per Pierluigi Alessandri navigato dal sammarinese Massimo Bizzocchi.

Sfortunato il weekend per due equipaggi che erano in lotta per le posizioni di vertice: Roberto Scopel, che ha dovuto abbandonare la gara nel corso della prima prova speciale, e Paolo Segantini che è incappato in un incidente nel corso di sabato mattina, uscendo illeso dall’abitacolo insieme al navigatore Emilio Tozzini.

Tra le storiche ritrova il successo Marcello Colombini con Marco Selva - che chiudono con la storica BMW M3 E20 al 13° posto -, secondo posto di Matteo Nerobutto e Andreangelo Pastore con la Golf GTi e terza posizione per Andrea Ercolani Volta e Matteo Roggia su Ford Escort RS

Asia Vidori e Serena Manca si aggiudicano la vittoria dell’equipaggio femminile e la loro Lancia Ypsilon è stata premiata con lo speciale riconoscimento dell’agenzia fotografica Photo Zini alla livrea più suggestiva e a tema Halloween.

LE PAROLE DEI PROTAGONISTI

Al termine della gara sono arrivate le dichiarazioni dei protagonisti, tutti soddisfatti per la buona riuscita della gara.

Il vincitore assoluto Alessio Pisi ha tracciato un bilancio del weekend: “Una prova veramente bella, non era scontato viste le condizioni meteo di venerdì sera e questa mattina che ci hanno messo a dura prova. Sono contento per Luca, visto che era la prima vittoria per lui e per il team che ha messo a disposizione una macchina perfetta sotto tutti i punti di vista. Complimenti alla Scuderia per la bellissima edizione di quest’anno”.

Marcello Colombini: “Dedico questo successo alla ‘mia’ BMW, tante volte la portiamo al limite e non smette di sorprenderci. Sono felice di questo successo, torno sul podio dopo due edizioni in cui per alcuni problemi tecnici non ero riuscito ad andare a podio ed è sempre un piacere farlo nella gara di casa. Una gara totalmente nuova e molto divertente, i miei complimenti alla Scuderia per la prova che hanno allestito”.

Divertite e ispirate anche l’equipaggio tutto al femminile formato da Asia Vidori e Serena Manca. “È stata una gara difficile, ma molto divertente perché veloce e con fondali molto diversi tra loro. Ci fa piacere aver ottenuto il premio per la miglior macchina a tema Halloween, siamo entrambe appassionate dai film horror e da lì abbiamo tratto ispirazione”.

“Un sesto Halloween Ronde chiuso con successo - ha commentato Roberto Selva, numero uno della Scuderia San Marino -. Abbiamo avuto un buon riscontro da piloti, addetti ai lavori e pubblico che ha assistito alla gara. Questa edizione ha sancito la nascita della collaborazione con San Leo che si è subito rivelata vincente e speriamo che anche per il futuro possa continuare su questi binari”.