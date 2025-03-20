Stefano Ferri
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Calcio RSM, sabato le finali playoff
15 maggio 2026 17:51
Volley C, Projet System: Gianni Dellavittoria confermato
15 maggio 2026 16:52
Volley A1 femminile, Omag-MT: ecco la centrale Magdaléna Jehlářová
15 maggio 2026 16:37
Volley B1 femminile: Lasersoft ai playout, sabato gara1
15 maggio 2026 12:47
Calcio, Gabicce Gradara: Gaudenzi il mister, Capobianco il ds
15 maggio 2026 08:50
Basket A2 quarti playoff: in gara3 il derby alla Dole (93-75)
15 maggio 2026 02:36
Calcio D, penalizzazione di -11 al Chieti. Playout Recanatese-San Marino
14 maggio 2026 18:09
Tennis, trofeo del Gelso: oggi i quarti
14 maggio 2026 17:54
Calcio: Victoria U19, mister Squadrani: 'Per i giovani un'esperienza significativa'
14 maggio 2026 17:39
Calcio RSM, divorzio tra Boldrini e Juvenes Dogana
14 maggio 2026 12:16
Basket C, hurrà Angels: battuto in gara2 il Fossombrone (69-53)
14 maggio 2026 12:07
Tennis, il memorial Boschetti a Pietro Rinaldini
14 maggio 2026 00:11
Basket B femminile, Ren-Auto si riscatta in gara2 dei quarti play-in
14 maggio 2026 00:07
Calcio giovanile, partita la Misano Cup. Camp estivo dal 15 giugno
13 maggio 2026 14:39
Tennis, memorial Boschetti: finale Di Marco-Rinaldini
13 maggio 2026 12:43
Tennis, trofeo del Gelso: ai quartiCasadei, Oliva e Mastromattei
13 maggio 2026 12:39
Futsal RSM, Libertas e Faetano sovvertono i pronostici
13 maggio 2026 12:35
Calcio, le reti di Grandoni e Scappini valgono la Conference League
13 maggio 2026 08:39
Basket giovanile, RBR/Angels: per l'Under 19 niente finali nazionali
12 maggio 2026 19:20
Calcio giovanile, a Inter e Monza il quinto Trofeo Walter Nicoletti
12 maggio 2026 12:12
Basket A2, Dole senza scampo a Pesaro in gara2 dei quarti (94-79)
12 maggio 2026 01:31
il Tennis Club Viserba strappa un bel pareggio per 3-3 a Rovereto
11 maggio 2026 18:27
Calcio RSM, tutto aperto tra La Fiorita e Tre Penne
11 maggio 2026 18:23
Volley A1 femminile, Margherita Brandi è biancazzurra
11 maggio 2026 16:37
Volley, Beach & Park: Stefano Sarti sarà il ds del settore femminile
11 maggio 2026 15:23
Tennis, al Ct Venustas al quinto turno Bernardi, Casadei, Conti e Boschi
11 maggio 2026 15:18
Calcio, Gabicce Gradara: Giovanissimi eliminati ai rigori in semifinale playoff
11 maggio 2026 14:45
Atletica, Regionali Master: donne campionesse per la 19esima volta
11 maggio 2026 14:01
Volley B1 femminile, Lasersoft cade al tie break (3-2)
11 maggio 2026 12:58
Calcio RSM, il San Giovanni riparte da Matteo Antonioli
11 maggio 2026 12:53
Basket B femminile, Ren-Auto si arrende al Fiore Valdarda (57-39)
11 maggio 2026 09:36
Basket B in carrozzina, NTS non ce l'ha fatta: in A sale Millenium Padova
11 maggio 2026 09:24
Basket C, playoff: Angels ko in gara1 a Fossombrone (79-56)
10 maggio 2026 09:17
Basket B in carrozzina, NTS vincente sulla Lazio (74-67)
10 maggio 2026 01:42
Baseball, è doppietta per il San Marino a Collecchio (0-11, 2-8)
10 maggio 2026 01:32
Calcio RSM, hurrà Virtus: vede la finale
10 maggio 2026 01:20
Basket A2, Dole mette ko Pesaro in gara1 playoff (89-99)
10 maggio 2026 01:13
Basket B femminile, Ren-Auto in gara1 quarti play-in
09 maggio 2026 17:33
Basket DR1, SG Tiberius in semifinale playoff contro Budio
09 maggio 2026 16:33
Basket B in carrozzina, NTS vince il primo round di finale playoff
09 maggio 2026 16:20
Calcio RSM, Libertas: ecco Maurizo Carlini. Sarà consulente del club
09 maggio 2026 15:52
Calcio RSM, torna in pista Filippo Cipriani: è il ds del Cosmos
09 maggio 2026 15:47
Volley A1, Omag-MT: ecco Anna Adelusi
08 maggio 2026 18:39
Calcio giovanile, a San Piero il Trofeo del Centenario: termina il 6 giugno
08 maggio 2026 16:24
Calcio RSM, sabato l'andata delle semifinali
08 maggio 2026 14:43
Basket A2, Vuelle-Dole: sabato a Jesi gara1 dei quarti di finale
08 maggio 2026 12:53
Tennis, a Viserba ai quarti Matteini e Di Marco
08 maggio 2026 10:48
Calcio, Sampierana al bivio salvezza. Melini: 'Crediamo nell'impresa'
08 maggio 2026 10:33
Basket giovanile, RBR/Angels: sorride la Under 19
08 maggio 2026 09:57
Calcio Prima, Lorenzo Vagnini è il nuovo allenatore del Cattolica
07 maggio 2026 19:02
Baseball, San Marino: arriva l'esterno Donovan Antonia
07 maggio 2026 14:57
Calcio RSM, La Fiorita: mister Stefano Ceci confermato
07 maggio 2026 14:51
Calcio Prima, il ds Trivulzio: 'Dal mio Victoria mi aspettavo di più'
07 maggio 2026 10:24
Tennis, a Viserba agli ottavi Matteini, Laganà, Ascani e Cortesi
07 maggio 2026 10:06
Calcio RSM, Virtus e Tre Penne avanti
07 maggio 2026 10:02
Tennis, Memorial Boschetti: a Viserba agli ottavi Pazzaglini e Manduchi
06 maggio 2026 16:28
Basket B in carrozzina: NTS Rimini si gioca la promozione
06 maggio 2026 16:08
Basket DR2, Tigers all'assalto del Grifo
06 maggio 2026 16:00
Calcio, la Libertas si separa dal ds Vitiello e dall'intero staff tecnico
06 maggio 2026 10:37
Calcio RSM: il Domagnano la ribalta, Fiorentino eliminato per un soffio
06 maggio 2026 09:44
Basket DR2, Bellaria e Lions Coriano: buona la prima
05 maggio 2026 17:10
Atletica, Giulia Ciavatta campionessa regionale nell’eptathlon allieve
05 maggio 2026 16:54
Calcio RSM, si separano le strade di San Giovanni e mister Tognacci
05 maggio 2026 16:49
Calcio giovanile, Misano: Under 19 e Under 17 da urlo. Misano Cup al via
05 maggio 2026 11:23
Tennis, memorial Boschetti: brillano Paolini e Cortesi
05 maggio 2026 09:45
Calcio giovanile, Gabicce Gradara: un hurrà e due ko
04 maggio 2026 19:18
Volley A1 femminile, Omag-MT: arriva Dominika Giuliani
04 maggio 2026 18:42
Calcio giovanile, giovedì scatta il Memorial Nicoletti
04 maggio 2026 16:38
Calcio RSM, si accendono i quarti di finale (20,45)
04 maggio 2026 12:15
Tennis, Memorial Boschetti: in grande evidenza i giovani di casa
04 maggio 2026 11:11
Basket A2, Dole ai quarti di finale con la VL Pesaro
04 maggio 2026 00:26
Calcio Prima, Sant' Ermete ko con il Collinello 2-3
04 maggio 2026 00:19
Calcio RSM, una domenica senza reti: verdetti rimandati alle gare di ritorno
04 maggio 2026 00:12
Calcio RSM, vittorie di misura per Folgore e La Fiorita
03 maggio 2026 16:30
Baseball, San Marino: doppio hurrà con il Grosseto
03 maggio 2026 16:08
Basket DR2, SG Tiberius condanna Riccione alla retrocesisone
03 maggio 2026 15:44
Tennis, primi match al Torneo del Gelso
03 maggio 2026 15:16
Volley B, la Gemini Med batte Ferrara al tie break (3-2)
03 maggio 2026 15:13
Volley B1 femminile, Lasersoft: tre punti nel derby con cesena (3-1)
03 maggio 2026 15:07
Basket B femminile, colpo Ren-Auto a Finale Emilia (56-68)
03 maggio 2026 15:03
Tennis, memorial Boschetti: avanzano Sgarzi, Carli e Cortesi
03 maggio 2026 14:24
Basket femminile giovanile, U19 al pre-spareggio per le Finali Nazionali
02 maggio 2026 00:04
Calcio, il Misano di mister Muccioli: parla il nuovo tecnico
01 maggio 2026 19:01
Tennis, scatta sabato il trofeo del Gelso al Ct Venustas
01 maggio 2026 17:21
Basket B femminile, Ren-Auto: vincere per tornare quarta
01 maggio 2026 17:18
Volley B1 femminile, la Lasersoft riceve Cesena
01 maggio 2026 17:13
Tennis, a Viserba avanza il memorial “Sandrino Boschetti”
01 maggio 2026 11:17
Basket C, Angels in finale: battuta Osimo (79-54)
01 maggio 2026 11:13
Calcio, Libertas out ai playoff. Il ds Vitiello: 'Stagione positiva'
01 maggio 2026 10:53
Calcio RSM, nel weekend il match di andata dei quarti di finale
30 aprile 2026 18:41
Basket giovanile, RBR/Angels: due sconfitte ma con segnali positivi
30 aprile 2026 18:34
Calcio Eccellenza, ultimi 90 minuti: Ariyo carica la Sampierana
30 aprile 2026 18:04
Basket DR2, Tigers: vittoria con il brivido (58-55)
30 aprile 2026 17:48
Calcio Prima, Victoria tra presente (Rumagna) e futuro. Parla Girometti
30 aprile 2026 10:43
Calcio RSM: il Cosmos passa in scioltezza, la Juvenes Dogana si fa bastare il pari
30 aprile 2026 00:54
Calcio Prima, Sant'Ermete all'ultimo atto contro il Collinello
30 aprile 2026 00:44
L'Under 17 Regionale del Misano in grande spolvero: cinquina al Tropical Coriano
29 aprile 2026 12:37
Tennis, memorial Boschetti: avanti Cardinali e Casadei
29 aprile 2026 10:08
Calcio Promozione: Misano, è Simone Muccioli il nuovo tecnico
28 aprile 2026 19:33
Calcio RSM, al via mercoledì la post-season con il Turno Preliminare
28 aprile 2026 18:19
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