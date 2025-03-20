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Stefano Ferri

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Calcio RSM, sabato le finali playoff

15 maggio 2026 17:51

Volley C, Projet System: Gianni Dellavittoria confermato

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Volley A1 femminile, Omag-MT: ecco la centrale Magdaléna Jehlářová

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Volley B1 femminile: Lasersoft ai playout, sabato gara1

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Calcio, Gabicce Gradara: Gaudenzi il mister, Capobianco il ds

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Calcio D, penalizzazione di -11 al Chieti. Playout Recanatese-San Marino

14 maggio 2026 18:09

Tennis, trofeo del Gelso: oggi i quarti

14 maggio 2026 17:54

Calcio: Victoria U19, mister Squadrani: 'Per i giovani un'esperienza significativa'

14 maggio 2026 17:39

Calcio RSM, divorzio tra Boldrini e Juvenes Dogana

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13 maggio 2026 14:39

Tennis, memorial Boschetti: finale Di Marco-Rinaldini

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Tennis, trofeo del Gelso: ai quartiCasadei, Oliva e Mastromattei

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Futsal RSM, Libertas e Faetano sovvertono i pronostici

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Calcio, le reti di Grandoni e Scappini valgono la Conference League

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Basket giovanile, RBR/Angels: per l'Under 19 niente finali nazionali

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Calcio giovanile, a Inter e Monza il quinto Trofeo Walter Nicoletti

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il Tennis Club Viserba strappa un bel pareggio per 3-3 a Rovereto

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Calcio RSM, tutto aperto tra La Fiorita e Tre Penne

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Volley A1 femminile, Margherita Brandi è biancazzurra

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Volley, Beach & Park: Stefano Sarti sarà il ds del settore femminile

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Tennis, al Ct Venustas al quinto turno Bernardi, Casadei, Conti e Boschi

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Atletica, Regionali Master: donne campionesse per la 19esima volta

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Basket B in carrozzina, NTS non ce l'ha fatta: in A sale Millenium Padova

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Calcio RSM, hurrà Virtus: vede la finale

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Basket A2, Dole mette ko Pesaro in gara1 playoff (89-99)

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Basket B in carrozzina, NTS vince il primo round di finale playoff

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Volley A1, Omag-MT: ecco Anna Adelusi

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Calcio giovanile, a San Piero il Trofeo del Centenario: termina il 6 giugno

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Calcio RSM, sabato l'andata delle semifinali

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Basket A2, Vuelle-Dole: sabato a Jesi gara1 dei quarti di finale

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Tennis, a Viserba ai quarti Matteini e Di Marco

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Calcio, Sampierana al bivio salvezza. Melini: 'Crediamo nell'impresa'

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Calcio Prima, il ds Trivulzio: 'Dal mio Victoria mi aspettavo di più'

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Basket DR2, Bellaria e Lions Coriano: buona la prima

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Atletica, Giulia Ciavatta campionessa regionale nell’eptathlon allieve

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Calcio RSM, si separano le strade di San Giovanni e mister Tognacci

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Calcio RSM, una domenica senza reti: verdetti rimandati alle gare di ritorno

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Tennis, memorial Boschetti: avanzano Sgarzi, Carli e Cortesi

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Calcio, il Misano di mister Muccioli: parla il nuovo tecnico

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Tennis, scatta sabato il trofeo del Gelso al Ct Venustas

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Basket B femminile, Ren-Auto: vincere per tornare quarta

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Tennis, a Viserba avanza il memorial “Sandrino Boschetti”

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Basket C, Angels in finale: battuta Osimo (79-54)

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Calcio, Libertas out ai playoff. Il ds Vitiello: 'Stagione positiva'

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Calcio RSM, nel weekend il match di andata dei quarti di finale

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Basket giovanile, RBR/Angels: due sconfitte ma con segnali positivi

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Calcio Eccellenza, ultimi 90 minuti: Ariyo carica la Sampierana

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Calcio RSM: il Cosmos passa in scioltezza, la Juvenes Dogana si fa bastare il pari

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Calcio RSM, al via mercoledì la post-season con il Turno Preliminare

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