Anche a Cattolica i contributi per lo sport per persone fragili o con disabilità
Finanziamento regionale di 2000 euro, per 8 voucher di 250 euro ciascuno
C'è tempo fino al 30 novembre 2026 per richiedere i Voucher Sport messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna per favorire l'accesso alla pratica motoria e sportiva dei minori con disabilità e fragilità sanitarie. Il Comune di Cattolica ha ottenuto un finanziamento complessivo di 2.000 euro, corrispondente a 8 voucher del valore massimo di 250 euro ciascuno, destinati a sostenere le spese di iscrizione alle attività sportive della stagione 2026/2027. “Siamo molto soddisfatti di essere rientrati tra i Comuni beneficiari di questa misura regionale – dichiara il vicesindaco Federico Vaccarini –. È un'opportunità concreta per sostenere le famiglie e favorire la partecipazione dei bambini e dei ragazzi alle attività sportive, soprattutto quando condizioni di disabilità o particolari fragilità sanitarie possono rendere più difficile l'accesso allo sport. Crediamo profondamente nel valore educativo, sociale e inclusivo della pratica sportiva e siamo felici di poter mettere a disposizione delle nostre famiglie un ulteriore strumento di sostegno. Il nostro impegno è continuare a lavorare affinché lo sport sia sempre più un diritto e un'opportunità per tutti”. Possono presentare domanda le famiglie residenti nel Comune di Cattolica con Isee ordinario 2026 non superiore a 30mila euro e figli conviventi di età compresa tra 6 e 17 anni, con disabilità certificata dall'Inps oppure in condizione di sovrappeso o obesità con complicanze, per i quali sia stata indicata o prescritta dal medico competente la pratica di attività motoria o sportiva. Il voucher copre fino al 100 per cento delle spese effettivamente sostenute, entro il limite massimo di 250 euro per minore. Sono ammissibili le iscrizioni a corsi e attività motorie e sportive della stagione 2026/2027 organizzati da associazioni e società sportive dilettantistiche o enti del Terzo Settore in possesso dei requisiti previsti dall'avviso pubblico. Le richieste, corredate dalla documentazione prevista dal bando, devono pervenire entro e non oltre il 30 novembre 2026 al Comune di Cattolica – Ufficio Gestione Strutture Sportive, mediante consegna a mano all'Ufficio Protocollo, raccomandata con ricevuta di ritorno oppure pec all'indirizzo: [email protected]. L'avviso pubblico completo e il modulo per la presentazione delle domande sono disponibili sul sito istituzionale www.comune.cattolica.rn.it