Arriva a Cattolica la settimana del MystFest: sette giorni di cinema, musica e podcast dedicati al noir e al true crime

In programma la visione di alcuni film di David Lynch

Comincia lunedì 23 giugno la lunga settimana del MystFest, sette giorni di storie, podcast, musica e cinema dedicati al giallo, al noir e al true crime. Il festival apre nel segno del cinema, con un omaggio a David Lynch, il regista scomparso lo scorso gennaio autore di capolavori come Velluto blu, Mullholland Drive, Eraserhead - La mente che cancellae Twin Peaks.

Ed è proprio con Eraserhead - La mente che cancella (Usa, 1977), un'opera horror e piena di black humour, che inaugura Visioni notturne, la rassegna di cinema con cui ogni anno il MystFest propone capolavori del noir e dell’horror del passato, anteprime e pellicole cult.

L’appuntamento è lunedì 23 giugno alle ore 21 al Salone Snaporaz, dove il film sarà introdotto da Anton Giulio Mancino, scrittore e critico cinematografico, professore di Storia del cinema all'Università di Macerata. Dal 2001 al 2004 e dal 2009 al 2012 è stato selezionatore della Settimana Internazionale della critica della Mostra del Cinema di Venezia, dal 2021 cura e conduce il Seminario residenziale estivo di critica cinematografica del Bobbio Film Festival.

Come critico ha scritto e scrive per numerose riviste e quotidiani italiani, tra cui Cineforum, Cinecritica, Close up, Quaderni del CSCI, Fata Morgana, La Valle dell’Eden, Imago.

Un altro capolavoro di Lynch seguirà la prima proiezione: si tratta di Velluto Blu (Usa, 1986), una spaventosa discesa agli inferi in una tranquilla cittadina americana, un film che ha definito il suo stile inconfondibile.

Martedì 24 giugno è in programma il primo appuntamento di Gialli sotto l’ombrellone - Speciale ragazzi. Protagonista all’Altamarea Beach Village alle ore 17 sarà l’illustratore e fumettista Christian Galli con la presentazione di Didì (Tunuè, 2025), la sua nuova graphic novel, un’avventura che intreccia mistero, magia e amicizia.

Alle 21 lo Speciale ragazzi continua al cinema. Sul grande schermo del Salone Snaporaz ci sarà infatti Away (Lettonia, 2019), l’opera poetica di Gints Zilbalodis, già autore diFlow, vincitore del Premio Oscar 2025 come Miglior Film d’Animazione. Away racconta il viaggio straordinario di un ragazzo attraverso un mondo sospeso tra sogno e realtà, dove l’unica voce è quella della natura.

A seguire, alle 23.30, Visioni notturne presenta The Shrouds - Segreti sepolti (Usa, 2024), il nuovo film scritto e diretto da David Cronenberg in cui il visionario regista canadese continua la sua inquietante esplorazione dei confini tra tecnologia, corpo e mente.

Il MystFest è organizzato dal Comune di Cattolica, ha il patrocinio del Ministero della cultura e il sostegno della Regione Emilia-Romagna. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.