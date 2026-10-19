Asia Macini, la riminese di Novafeltria è campionessa italiana di motocross Over 19: oro!

In sella alla sua KTM 250 4 tempi, conquista il titolo italiano dopo una stagione di alti e bassi. «Era il sogno mio e di papà»

Dalla tabella rossa alla tabella d'oro. Asia Macini, pilota riminese di Novafeltria, ha coronato il sogno che coltivava fin da bambina, conquistando il titolo di campionessa italiana di motocross nella categoria Over 19. Un traguardo prestigioso, arrivato al termine di una stagione fatta di alti e bassi, affrontata sempre con determinazione e con un obiettivo ben preciso: portare a casa il campionato. L'ultima soddisfazione è arrivata sabato 17 e domenica 18 ottobre, in occasione della settima tappa del Campionato italiano, disputata a Bosisio Parini, in provincia di Lecco. In sella alla sua KTM 250 4 tempi, Asia ha trovato finalmente il giusto feeling con il tracciato e con la moto, riuscendo a esprimere al meglio il proprio potenziale. «Finalmente una gara molto bella, nella quale sono riuscita ad avere un buon feeling con il tracciato e la moto», racconta la pilota. La prima manche si è conclusa con un secondo posto di categoria, mentre nella seconda è arrivata una splendida prima posizione. Una prestazione che le ha permesso di entrare nella top ten assoluta, chiudendo al sesto posto e sfiorando per poco la top five. Un risultato che ha dato ulteriore valore a un percorso sportivo impegnativo, nel quale non sono mancati momenti difficili, ma durante il quale Asia non ha mai perso di vista il traguardo. «È stata una stagione con alti e bassi, ma abbiamo tenuto sempre la testa concentrata per portare a casa questo titolo di Campionato italiano Over 19», spiega. Ora, però, è tempo di festeggiare. La tabella rossa lascia spazio a quella dorata, simbolo di un successo inseguito a lungo e finalmente diventato realtà. Un'emozione che va ben oltre il risultato sportivo e che porta con sé un significato profondamente personale. «Finalmente non più tabella rossa, ma una tabella che diventa oro. Un sogno che avevo fin da piccola e che sono riuscita a portare avanti. Questa vittoria la dedico al babbo, perché era un nostro sogno». Parole che raccontano il valore più autentico di questa conquista: dietro il titolo italiano ci sono anni di passione, sacrifici, impegno e un sogno condiviso con il papà, al quale Asia ha voluto dedicare il successo. Il papà di Asia è scomparso qualche anno fa in un incidente stradale in sella alla propria moto.

La campionessa di Novafeltria ha voluto inoltre ringraziare chi l'ha accompagnata e sostenuta durante la stagione: il Team Fix, MFCar Service di Mirko Fellini e Magnani Pneumatici. Un pensiero speciale anche alla mamma e a tutte le persone che l'hanno seguita e incitata da casa, facendo sentire il proprio tifo anche a distanza. Per Asia Macini, la vittoria di Bosisio Parini rappresenta molto più di un titolo nazionale: è la realizzazione di un sogno d'infanzia e l'inizio di una nuova pagina sportiva, da vivere con la soddisfazione di chi ha trasformato la passione in un traguardo d'oro.