Assunta Scutto e Alice Bellandi ricevono i nuovi judogi da campionesse del mondo

Riconoscimento speciale per le due azzurre del judo, oro ai Mondiali 2025

Un momento di grande emozione e orgoglio sportivo si è svolto martedì scorso, 26 agosto, presso la palestra comunale di via Capri a Riccione dove, durante lo stage di judo in corso, sono stati consegnati i nuovi judogi ufficiali firmati Adidas alle campionesse del mondo Assunta Scutto e Alice Bellandi. Alla consegna del riconoscimento era presente anche l’assessore allo Sport del Comune di Riccione, Simone Imola.

A consegnare i judogi, simbolo del prestigioso traguardo raggiunto, è stato l’allenatore delle atlete Antonio Ciano, davanti a un pubblico composto dai giovani judoka che, fino a domani, partecipano allo stage internazionale, dai rappresentanti dello sponsor Adidas e dallo staff della Fijlkam, la Federazione italiana judo lotta karate arti marziali.

Nel mondo del judo, la vittoria di un titolo mondiale è riconosciuta anche da un segno distintivo sul tatami: il backnumber rosso, il nome stampato sul retro del judogi che identifica i detentori in carica del titolo iridato durante le competizioni. Un segno visibile, simbolo di eccellenza, che ora spicca anche sui nuovi completi di Scutto e Bellandi.

La cerimonia che si è svolta a Riccione, semplice ma sentita, ha rappresentato non solo un riconoscimento per i risultati sportivi, ma anche un’opportunità per condividere valori come l’impegno, la disciplina e la passione per il judo con il territorio e i giovani atleti in formazione.