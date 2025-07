Autonomia differenziata, Calderoli: "A settembre le prime intese con le Regioni"

Il ministro per gli Affari regionali apre alla maggiore autonomia per tutte le Regioni, purché ne abbiano i requisiti

"A settembre potrebbero arrivare le prime intese tra Governo e Regioni a statuto ordinario". Lo ha dichiarato Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, intervenendo sul tema dell’autonomia differenziata.

"Ben venga una maggiore autonomia per le Regioni a statuto speciale, così come per la Capitale", ha affermato Calderoli, sottolineando però la necessità di garantire pari opportunità anche alle Regioni a statuto ordinario che ne facciano richiesta e dimostrino di possedere le condizioni necessarie.

Il percorso verso una maggiore autonomia territoriale, promosso dal Governo, punta a riconoscere una maggiore responsabilità gestionale alle amministrazioni locali, ma solo laddove sussistano competenze amministrative e sostenibilità finanziaria.

Nel frattempo, in ambito sindacale, Daniela Fumarola è stata rieletta segretaria generale della CISL. La conferma, avvenuta all’unanimità al termine del congresso nazionale, rappresenta un segnale di continuità e fiducia nella guida dell’organizzazione.

Fumarola, già alla guida della confederazione, continuerà dunque il suo impegno nel rappresentare le istanze dei lavoratori, in una fase delicata per il mondo del lavoro e della contrattazione collettiva.