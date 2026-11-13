La vicenda finita in Tribunale Avances della badante a un anziano riminese per spillargli soldi: lui perde 160.000 euro in 6 mesi

La donna, una 50enne, è finita poi a processo e ha patteggiato a 1 anno, 11 mesi e 10 giorni

Prima le avances e le richieste di denaro, poi le pressioni sempre più insistenti per ottenere somme consistenti: una 50enne italiana è finita a processo dopo la denuncia di un riminese ultrasettantenne, l'uomo a cui lei faceva da badante. I reati contestati erano truffa, estorsione, furto e indebito utilizzo di carte di credito. L'imputata, assistita dagli avvocati Luca Brugioni e Matteo Zucconi, ha patteggiato 1 anno, 11 mesi e 10 giorni di reclusione, patteggiamento che dovrà essere ratificato dal gip. La vicenda ha origine nel giugno 2023, mese in cui la donna iniziò a lavorare come collaboratrice domestica dell'anziano. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, lei iniziò a fare avances per ottenere del denaro. Inizialmente chiedeva i soldi per la ricarica dello smartphone, poi le somme divennero più cospicue. Lei adduceva scuse di vario tipo: il pagamento di spese sanitarie, oppure le servivano soldi per aiutare un'amica che aveva guai legali. Promise inoltre di restituirgli i soldi, non appena entrata in possesso di una fantomatica eredità, ma anche in questo caso c'erano altre spese da sostenere, tra viaggi a Roma dal notaio e burocrazia. Un giorno disse di essere stata trattenuta in Questura, nella Capitale, e di dover pagare l'avvocato per essere rilasciata. Alla fine, in sei mesi, il riminese perse 160.000 euro di risparmi. Complice anche la telefonata del direttore della banca presso la quale depositava i propri risparmi, in allarme per le frequenti e abbondanti uscite di denaro, l'ultrasettantenne iniziò a respingere le richieste di denaro. La 50enne, secondo quanto ricostruito in udienza, iniziò allora a essere più aggressiva nelle richieste: tanto da costringerlo ad andare al bancomat a prelevare. Lei stessa utilizzò la carta di credito dell'uomo per fare prelievi, da qui gli altri capi di imputazione oltre alla truffa. Il comportamento della donna divenne sempre più aggressivo, così il riminese, assistito dall'avvocata Francesca Romana Dotti, decise di presentare denuncia.



