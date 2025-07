Baseball, il San Marino vince 2-0 a Reggio in gara1

Passo avanti importante in classifica dei titani con l’obbiettivo di mantenere il secondo posto. Le valide totali sono nove, con il rientrante Batista e Angulo autori di un doppio

Ottima partita dello staff di lanciatori e line-up pronto a battere al momento giusto. Il San Marino Baseball vince 2-0 a Reggio e fa un passo avanti importante in classifica con l’obbiettivo di mantenere il secondo posto. In Emilia il lanciatore vincente è Jesus Lage, mentre la salvezza è di Mendez. In mezzo, tre inning con appena un arrivo in base concesso da Leal. Le valide totali sono 9, col rientrante Batista e Angulo autori di un doppio. Decisive, al 5°, le valide di Pieternella e Servidei.

LA CRONACA. L’attacco sammarinese comincia mettendo in terza Marlin, ma senza segnare. Reggio prova a pungere e mette un uomo in base in ognuno dei primi cinque inning, quelli di Lage, ma restando quattro volte in prima e una in seconda.

Il line-up del San Marino, che ritrova Helder (da designato), va di nuovo in base con Marlin al 4°, ma è al 5° che colpisce in maniera decisa. Un sempre positivo Angulo comincia la ripresa con un doppio, con Diaz che lo sposta in terza con un sacrificio. A quel punto, il singolo di Pieternella è più che sufficiente per il vantaggio, mentre il doppio di Servidei è fondamentale nello scavare il piccolo solco del 2-0.

Dal 6° il monte di lancio è di proprietà di Leal, che manda in base solo Robles a inizio 7° e per il resto domina. In attacco, al 9° si materializza una buona occasione per l’allungo, ma non viene sfruttata una situazione di basi piene con un out (doppio di Batista, singolo di Diaz e base a Pieternella) e l’opportunità sfuma.

Per gli ultimi tre out entra Mendez che, dopo aver fatto battere in diamante Marc Rodriguez, subisce il singolo di Tejada e poi elimina Robles (F8) e Barbet (strikeout).

San Marino vince 2-0 e comincia la serie nel migliore dei modi.

IL TABELLINO

REGGIO EMILIA – SAN MARINO BASEBALL 0-2

SAN MARINO: Celli ec (1/4), Marlin ss (2/4), Proctor r (0/4), Helder (Batista 1/1) dh (0/3), Angulo 2b (1/4), Diaz 1b (2/3), Pieternella es (1/3), Servidei 3b (1/4), Di Fabio es (0/4).

REGGIO: Saenz ec (0/3), Alfinito 2b (0/4), E. Rodriguez 3b (1/4), M. Rodriguez r (1/4), Tejada ed (1/4), Robles dh (0/3), Barbet ss (0/3), Dentoni es (0/3), Perez 1b (1/3).

SAN MARINO: 000 020 000 = 2 bv 9 e 0

REGGIO: 000 000 000 = 0 bv 4 e 1

LANCIATORI: Lage (W) rl 5, bvc 3, bb 2, so 7, pgl 0; Leal (r) rl 3, bvc 0, bb 1, so 5, pgl 0; Mendez (S) rl 1, bvc 1, bb 0, so 1, pgl 0; Madan (L) rl 7, bvc 6, bb 0, so 5, pgl 2; Betancourt (r) rl 2, bvc 3, bb 1, so 1, pgl 0.

NOTE: doppi di Batista e Angulo.