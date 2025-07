Baseball, New Rimini vince a Godo (4-7), gara2 rinviata

Pprotagonista Alejandro Chacon: per il 24enne esterno italo-venezuelano un bel percorso netto nel box (4/4) con ben 5 punti spinti a casa

Niente da fare, sembra proprio destino. Sì, perché in questa stagione New Rimini e Godo, quando si

ritrovano di fronte in diamante, non riescono mai a completare il loro doppio confronto. All’andata, allo

stadio dei Pirati, si giocò regolarmente garauno (11-1 per ‘manifesta’ a favore degli adriatici, lo

ricordiamo), mentre garadue venne sospesa per oscurità al 7°, con le duellanti che si ritrovarono un

mese dopo per chiudere l’incontro, sempre vinto da New Rimini (5-2).

E la storia è andata a ripetersi sabato a Godo. Questa volta è stato un violento temporale – con inevitabile allagamento del campo – a spezzettare garauno, match che andava comunque a riprendere quasi quattro ore dopo l’interruzione, nella parte alta del terzo inning. L’incontro veniva in ogni caso ultimato ed era ancora New Rimini a sorridere (4-7 il finale), ma questo slittamento in avanti comportava il rinvio di garadue, partita che, anche se manca ancora l’ufficialità, verrà recuperata domenica prossima, alle 19, sempre a Godo (la sfida dev’essere assolutamente disputata, poiché le squadre coinvolte nella poule salvezza si porteranno poi dietro i risultati degli scontri diretti).

Tornando all’ultimo successo, nel gruppo allenato da Dorian Castro si è elevato a protagonista Alejandro Chacon: per il 24enne esterno italo-venezuelano un bel percorso netto nel box (4/4) con ben 5 punti spinti a casa, una ‘produzione’ davvero notevole che ha trovato il suo apice nello spettacolare (e redditizio) fuoricampo a basi piene battuto al 7° inning, Grande Slam che ha fatto definitivamente pendere l’ago della bilancia dalla parte del New Rimini. Da sottolineare poi la convincente prova in pedana del partente Aiello e del ‘vincente’ Tognacci, così come è piaciuto molto Tarassi, che è subentrato al 9° a un Sartini in difficoltà firmando la preziosa ‘salvezza’.

Il tabellino di garauno





GODO: Casadio A. es (3/4), Tamburini ss (1/5), Huerta dh (1/4), Bucchi 2b (0/3) (Orselli 0/2), Sabbatani r (0/2) (Casadio M. 0/1), Gelli 3b (1/3) (Maiorelli), Piumatti 1b (0/3) (Monari), Orlandi ed (0/2) (Meriggi 0/1), Tanesini ec (1/4).

NEW RIMINI: Pini ec (2/4) (Bonemei 0/1), Pulzetti 3b (0/4), Perez Rielo 1b (0/3) (Focchi, Ruggeri D.),

Chacon ed (4/4), Baccelli r (0/3) (Signorile 0/2), Ruggeri M.L. dh (0/2) (Perazzini 0/1), Canuti es (0/2)

(Gabrielli 0/1), Cortesi ss (2/4), Cifalinò 2b (1/2).

Successione: New Rimini 001 020 400 = 7 bv 9 e 0. Godo 000 000 013 = 4 bv 7 e 1.

Lanciatori: Aiello (i) rl 4, bvc 2, bb 1, so 2, pgl 0; Tognacci (W) rl 4, bvc 4, bb 0, so 2, pgl 1; Sartini (r) rl

0.0, bvc 1, bb 3, so 0, pgl 3; Tarassi (sa) rl 1, bvc 0, bb 0, so 3, pgl 0; Galeotti (L) rl 2.2, bvc 2, bb 2, so 3, pgl 1; Pouye (r) rl 1.2, bvc 2, bb 2, so 0, pgl 2; Gallo (r) rl 2.2, bvc 4, bb 2, so 3, pgl 4; Galli (r) rl 1, bvc 1, bb 0, so 0, pgl 0; Geminiani (rf) rl 1, bvc 0, bb 2, so 0, pgl 0.

Note: fuoricampo di Chacon (4p al 7°) e Casadio A. (1p all’8°). Triplo di Pini; doppi di Casadio A. (2),

Gelli e Tanesini.