Baske C, Titans vincenti con Ferrara (84-66)

La prima vittoria è dolce perché è ottenuta nell’impianto amico, il Multieventi, e perché è arrivata con una gran prova di squadra

La prima vittoria in campionato è dolce perché è ottenuta nell’impianto amico, il Multieventi, e perché è arrivata con una gran prova di squadra. Nell’84-66 conclusivo col 4 Torri Ferrara spicca un quarto periodo da 26-13 che è valso la fuga definitiva, mentre a livello di prestazioni individuali emerge Fusco con 18 punti. Quattro, in totale, i Titans in doppia cifra, con due dalla panchina a dimostrazione dell’eccellente qualità collettiva espressa in campo oggi.

IL TABELLINO

PALL. TITANO – 4 TORRI FERRARA 84-66

TITANO: Renzi, Macina 8, Ugolini 8, Fusco 18, Rinaldi 16, San Martini 6, Benzi 11, Amati 13, Dragomanni 4, Capelli ne, Falcioni ne. All.: Amadori.

FERRARA: Casadio 2, D. Ghirelli 4, Spinosa 7, Petrolati, Motta, Cattani 6, Beccari 8, Frigieri 19, Seravalli 18, Samaritani, Pampolini 2, M. Ghirelli. All.: Spettoli.

Parziali: 16-15, 36-35, 58-53.

I Titans cominciano con un 6-2 che sembra preludere a una prima possibilità di fuga, ma Ferrara si rifà sotto, piazza il break di 9-0 con le giocate di Seravalli e Frigieri (6-11) e comanda per tutto il primo periodo. La zampata decisiva, però, è di Francesco Fusco, che con una tripla allo scadere manda i nostri sul 16-15. Nel secondo quarto la squadra ospite torna avanti e ci rimane fino al 24-26 del 15’. Poi è Benzi a dare la scossa, mentre al tramonto del periodo sono cinque punti di capitan Macina e un canestro di Rinaldi a piazzare il +4 prima del gioco da tre punti di Spinosa (36-35).

Di ritorno dagli spogliatoi Ferrara si fa forza delle giocate di Seravalli e dei punti di Frigieri, mentre la Pallacanestro Titano apre il fuoco dalla lunga distanza con le triple di Rinaldi, Macina e Amati. Al 28’ è 58-51, ma la fuga vera arriva all’inizio del quarto periodo sulla seconda tripla di serata del 18enne Federico San Martini. Fede scrive 63-53 e l’entusiasmo montante del Multieventi permette ai nostri di resistere a tutti i tentativi di rientro degli ospiti. Rinaldi tiene i Titans sulla doppia cifra di margine, col canestro della staffa che è quello di Amati, la tripla che sigla il 74-61 a 3’ dal gong. Prima vittoria in campionato per la Pallacanestro Titano.