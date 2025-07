Basket A2, RBR: conferma per il play Usa Gerald Robinson

"Non veddo l'ora di tornare a Rimini e ripartire da dove ci eravamo lasciati, insieme a tanti volti noti e ai nuovi compagni"



Il playmaking di Rimini parlerà ancora inglese, con l'accento del Tennessee: la Rivierabanca Rimini è felice di annunciare che Gerald Robinson sarà un giocatore di Rbr anche nella stagione 2025/26 .



Il playmaker di Nashville ha accettato, nella scorsa estate, di scendere per la prima volta in carriera in Serie A2 ; in 33 gare di campionato, ha contribuito con oltre 12 punti e 4 assist di media ed il 39% dall'arco , migliorando ulteriormente i suoi numeri ai playoff (quasi 14 punti e oltre 5 rimbalzi a partita).



“La scorsa estate, quando ho firmato per due anni, non conoscevavo ancora bene la società, ma era chiaro fin da subito che si trattava di un progetto ambizioso”, spiega Robinson . "Dal momento del mio arrivo, mi sono reso conto che tutto è stato meglio del previsto, sia in campo che fuori, e che c'è una grande passione per la città, evidente a ogni partita al Flaminio. La scorsa stagione è stata divertente e ha rappresentato un passo nella direzione giusta, quindi non vedo l'ora di tornare a Rimini e ripartire da dove ci eravamo lasciati, insieme a tanti volti noti e ai nuovi compagni."