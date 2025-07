Basket A2, RivieraBanca si rinforza sul perimetro con Luca Pollone

Esterno in grado di giocare tanto da guardia quanto da ala piccola grazie ai suoi 197 cm di altezza, Pollone è un ottimo difensore sulla palla e non solo

Difesa, energia e tripla al servizio dei biancorossi : la Rivierabanca Rimini è felice di annunciare che Luca Pollone è un nuovo giocatore di Rbr.



Esterno in grado di giocare tanto da guardia quanto da ala piccola grazie ai suoi 197 cm di altezza, Pollone è un ottimo difensore sulla palla e non solo, potendo contare, nella metà campo offensivo, su un ottimo tiro da tre punti che lo rende pericoloso sugli scarichi o in uscita dai blocchi.



Vercellese di nascita (15 aprile 1997), la carriera di Pollone inizia a Biella, dove gioca due stagioni di Serie A2 tra il 2016 e il 2018. Dopo due stagioni tra Alba e Palermo (Serie B) nelle quali le sue cifre crescono esponenzialmente, arriva la chiamata di Chiusi, dove, nel 2021, conquista da protagonista la promozione nella serie cadetta, confermandosi come uno dei più positivi anche nella stagione successiva (quasi 10 punti e 4 rimbalzi con il 43% dall'arco). Le sue prestazioni in terra toscana gli valgono il passaggio a Forlì, dove passa tre stagioni da uomo chiave della difesa di Antimo Martino, viaggiando, nel 2024/25, a 6 punti e 3,5 rimbalzi di media con il 43% dai 6,75.

Le prime parole di Luca Pollone dopo la firma con Rbr: "Sono molto contento di aver firmato a Rimini, e carico per questa nuova avventura e questo nuovo passo nella mia carriera. Sono felice di poter giocare in una piazza che, nelle varie sfide che abbiamo avuto negli anni, si è dimostrata sempre molto calda ed appassionata: mi auguro che potremo toglierci tante soddisfazioni insieme!".



Presto Pollone potrà indossare la sua nuova canotta numero 18.