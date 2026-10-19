Basket B femminile, la Ren-Auto cade a San Lazzaro (66-59)

Una partita dai due volti, in cui le rosanero hanno mostrato a lungo il loro miglior basket prima di subire il ritorno delle padrone di casa



Sconfitta in trasferta per la Ren-Auto Rimini Happy Basket, che cede 66-59 sul campo del B.S.L. San Lazzaro dopo aver condotto per tutta la prima metà di gara. Una partita dai due volti, in cui le rosanero hanno mostrato a lungo il loro miglior basket prima di subire il ritorno delle padrone di casa.

Ottimo avvio delle ragazze di coach Maghelli, che entrano in campo con la giusta determinazione e chiudono il primo quarto avanti 7-18 grazie a una difesa efficace e a un buon ritmo offensivo. L’Happy concede pochissimo nella propria metà campo e trova con continuità la via del canestro, costringendo San Lazzaro a inseguire fin dalle prime battute.



Nel secondo periodo le bolognesi alzano il livello e accorciano le distanze, vincendo la frazione 21-16. Le riminesi però non perdono la calma, gestiscono il vantaggio e vanno all’intervallo lungo sul 28-34, con la sensazione di avere la partita sotto controllo.



La svolta arriva nel terzo quarto. Al rientro dagli spogliatoi San Lazzaro cambia marcia e piazza un parziale di 24-10 che ribalta il risultato, portando le padrone di casa sul 52-44 alla fine del periodo. Per l’Happy sono dieci minuti difficili, in cui l’attacco perde fluidità e la difesa fatica a contenere le iniziative avversarie.

Nell’ultima frazione le riminesi tentano di rientrare in partita e vincono il quarto 14-15, ma senza riuscire a colmare il divario accumulato. Il finale dice 66-59 per San Lazzaro.



Domenica 25 ottobre alle 18.30 la Ren-Auto Rimini Happy Basket tornerà in campo davanti al proprio pubblico, alla palestra Carim, contro Cavezzo. Una sfida sulla carta molto impegnativa, che richiederà alle ragazze di Maghelli una prestazione solida e concentrata dall’inizio alla fine per tornare alla vittoria.



IL TABELLINO

B.S.L. San Lazzaro – Happy Basket 66-59

Happy Basket: Pratelli 15, Tiraferri 14, Pignieri 13, Novelli 8, Cardelli 5, Renzi 4, Bakayoko, Gori, Monaldini, Oddi, Bombardieri, Dedda. All. Maghelli.

Parziali: 7-18, 21-16, 24-10, 14-15 (28-34)