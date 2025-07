Basket in carrozzina, Giacomo Forcione vestirà la maglia NTS Informatica

E' un giocatore di talento, nel suo palmares due scudetti giovanili con la maglia de I Bradipi bolognesi oltre a tre Supercoppe giovanili. e una promozione in A

La lunga marcia di avvicinamento tra Giacomo Forcione e NTS Informatica Basket Rimini si è completata e il ventisettenne bolognese, laureato in Giurisprudenza lo scorso anno e in procinto di affrontare un master in gestione d’impresa, sarà il playmaker di NTS Informatica Basket Rimini nella prossima stagione con l’obiettivo dichiarato di puntare al playoff ed alla massima serie.

Giacomo è un giocatore di talento con un passato di primissimo livello. Nel suo palmares troviamo due scudetti giovanili nel basket in carrozzina datati 2015 e 2016 con la maglia de I Bradipi bolognesi oltre a tre Supercoppe giovanili prima di passare a Firenze dove ha conquistato la serie A con le “Volpi Rosse”: lo ricordiamo bene vincere a mani basse insieme all’amico Kevin Giustino col quale si è tolto parecchie soddisfazioni ed è pronto a rinnovarle con la maglia di Rimini infiammando la palestra CARIM di Via Cuneo.

Giacomo conosce bene il sapore delle serie A e non vede l’ora di centrare ancora l’obiettivo affrontando questa nuova avventura sotto la guida di coach Fabio Raimondi, un altro che la serie A la conosce bene e la cui convincente telefonata d’invito a Rimini ha prodotto l’esito sperato. Difficile dire no al neo coach riminese ed ai suoi obiettivi di vertice, stimolanti e pienamente condivisibili. Salutato con dispiacere l’amico Lorenzo Pellegrini, del quale, di fatto, prenderà il posto è già pronto a scendere in campo.

La caratteristica principale di Giacomo è la visione globale del gioco, maturata fin dal 2007 quando si avvicinò per la prima volta al basket in carrozzina con la passione trasmessa dal padre, Massimiliano, col quale segue assiduamente la “sua” Virtus Bologna. Molto abile nel controllo della palla intuisce linee di passaggio singolari e ardite che sorprendono le difese avversarie, compreso il passaggio dietro la schiena, tutt’altro che semplice se eseguito da seduti, ma senza disdegnare il tiro, ogni qualvolta ne ha la possibilità.

Tra entrate ed uscite il cantiere NTS Informatica Basket Rimini prende forma proporzionalmente alle rinnovate ambizioni. Qui in riva all’Adriatico si fa sul serio e Giacomo sarà una pedina importante e decisiva per inseguire e raggiungere il sogno cullato fin dalla fondazione, e non finisce qui, ne vedremo delle belle.