Calcio Eccellenza girone B Belcastro "cecchino" su rigore, l'Imolese supera la Savignanese (1-0)

Decisivo anche il portiere di casa Giacomel con due interventi su Possenti

Imolese - Savignanese 1-0

IMOLESE (3-4-2-1): Giacomel - Dall'Osso (10' st Cipriani), Ricci, Perdisa - Toure, Said, Gasperi (42' st Dragoi), Ruggeri - Giovannini (28' st Patelli), Belcastro - Broso. A disp.: Pericoli, Naldi, Bassi, Fasano, Suarez, Pagano. All.: Antonioli.

SAVIGNANESE (4-3-1-2): Forti - Possenti, Massari, Lorusso, Mazza - Casadei (16' st Galassi), Guidi, Dimilta (34' st Paganini) - Toromani (16' st Bullini) - Andreoli (29' st Stambolla), Angelini. A disp.: Torri, Brighi, Gentilini, Montalti, Fraternali. All.: Prati.

ARBITRO: Ingrassi di Palermo.

RETI: 14' st Belcastro (rig).

AMMONITI: Guidi, Said, Lorusso, Dragoi.

IMOLA Quarta vittoria nelle ultime cinque gare casalinghe per l'Imolese, che davanti al proprio pubblico ha perso solo con il Rimini. La Savignanese si conferma però squadra solida che si è ben adattata alla categoria. Al 6' occasione clamorosa per l’Imolese con Gasperi servito da Giovannini, che non sfrutta un rigore in movimento: tiro troppo debole, devia in angolo Forti. Tre minuti dopo Gasperi apre per Toure che dalla destra serve a rimorchio Giovannini, la mira del trequartista è imprecisa, palla fuori. Al quarto d'ora Giovannini veste i panni dell'uomo assist, il colpo di testa di Said dà solo l'illusione del gol, palla fuori. Al 24' Said ci prova di controbalzo, ma anche in questo caso palla che non inquadra lo specchio della porta difeso da Forti. Al 36' si rivede l’Imolese con un bel destro rasoterra di Belcastro dal limite, fuori di poco. La Savignanese replica al 38' con Possenti, costringendo Giacomel a un intervento salva risultato. Il portiere si ripete a inizio ripresa sempre su Possenti, mentre l'Imolese replica con un rasoterra di Gasperi che termina di poco a lato. La Savignanese capitola quando sta per scadere l'ora di gioco: Lorusso atterra in area Belcastro, che dal dischetto infila Forti. La Savignanese prova ad aumentare il peso offensivo, ma l'Imolese difende con attenzione il vantaggio e accorcia a tre i punti di distacco dal secondo posto occupato dal Castenaso. Al termine della gara il tecnico Mauro Antonioli commenta all'ufficio stampa rossoblù: "Non siamo riusciti a concretizzare nel primo tempo, poi le partite si complicano se non trovi il gol. I ragazzi sono stati bravi, sul pezzo, abbiamo vinto con merito una partita sporca. Ne avevamo bisogno".