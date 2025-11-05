Altarimini

Benvenuto al nuovo Questore di Rimini: incontro in Comune con il Sindaco Sadegholvaad

Incontro in Residenza comunale nel segno della collaborazione istituzionale e della tutela della sicurezza sul territorio

A cura di Grazia Antonioli Redazione
05 novembre 2025 12:14
Benvenuto al nuovo Questore di Rimini: incontro in Comune con il Sindaco Sadegholvaad -
Rimini
Attualità
Condividi

Questa mattina, mercoledì 5 novembre, presso la Residenza Comunale, il Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad ha ricevuto il nuovo Questore della Provincia di Rimini, Ivo Morelli, accompagnato dal nuovo Vicario, Paolo Pizzimenti.

Nel corso dell’incontro, svoltosi in un clima di cordialità e collaborazione, il Sindaco ha rivolto ai nuovi vertici della Questura il benvenuto a nome dell’intera città, esprimendo la piena disponibilità dell’Amministrazione comunale a cooperare per la tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico sul territorio.

L’occasione ha consentito di condividere alcune riflessioni sui principali temi che interessano la comunità riminese, con particolare attenzione alle dinamiche sociali, culturali ed economiche che caratterizzano la città.

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini