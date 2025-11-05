Benvenuto al nuovo Questore di Rimini: incontro in Comune con il Sindaco Sadegholvaad

Incontro in Residenza comunale nel segno della collaborazione istituzionale e della tutela della sicurezza sul territorio

Questa mattina, mercoledì 5 novembre, presso la Residenza Comunale, il Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad ha ricevuto il nuovo Questore della Provincia di Rimini, Ivo Morelli, accompagnato dal nuovo Vicario, Paolo Pizzimenti.

Nel corso dell’incontro, svoltosi in un clima di cordialità e collaborazione, il Sindaco ha rivolto ai nuovi vertici della Questura il benvenuto a nome dell’intera città, esprimendo la piena disponibilità dell’Amministrazione comunale a cooperare per la tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico sul territorio.

L’occasione ha consentito di condividere alcune riflessioni sui principali temi che interessano la comunità riminese, con particolare attenzione alle dinamiche sociali, culturali ed economiche che caratterizzano la città.