Cade dalle scale in casa: grave incidente domestico a San Giovanni in Marignano

Una 43enne è stata trasportata all'ospedale Bufalini in codice di massima gravità

Intorno alle 13 di oggi (giovedì 26 febbraio) il personale del 118 è intervenuto in un'abitazione di Pianventena, a San Giovanni in Marignano, dove si è verificato un grave incidente domestico. Una donna di 43 anni è caduta infatti dalle scale, e ha riportato traumi che hanno richiesto il ricovero all'ospedale Bufalini di Cesena in codice di massima gravità. Al momento dei soccorsi era semi-cosciente. Il trasporto è avvenuto con l'eliambulanza. Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri di Cattolica.