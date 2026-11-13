Internet in tilt Blackout Microsoft, disservizi anche negli uffici del Comune di Rimini

Gli uffici stanno adottando le soluzioni organizzative e operative disponibili per limitare i disagi

Un'anomalia che interessa i servizi Microsoft in diverse aree geografiche sta causando disservizi anche ad alcuni strumenti digitali utilizzati dal Comune di Rimini, a partire dalla posta elettronica. Ne sono conseguiti rallentamenti in alcune attività amministrative.

Microsoft ha riconosciuto le problematiche attraverso i propri canali ufficiali.

"Gli uffici comunali stanno adottando le soluzioni organizzative e operative disponibili per limitare i disagi e assicurare, per quanto possibile, la continuità delle attività e dei servizi rivolti ai cittadini. Ove necessario, è possibile rivolgersi agli uffici competenti attraverso i consueti canali telefonici o in presenza, per ricevere informazioni sulle modalità alternative di contatto e di trasmissione della documentazione", spiegano da palazzo Garampi. L'Amministrazione comunale sta monitorando l'evoluzione della situazione e provvederà a comunicare eventuali aggiornamenti attraverso i propri canali istituzionali.