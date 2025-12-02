Boom di medaglie per la Taekwondo Riccione Academy

La squadra riccionese conquista il secondo posto nei combattimenti al Torneo di Natale di Pesaro con 37 atleti partecipanti

Un boom di medaglie, uno scoppio di emozioni e divertimento. Questo è quello che hanno vissuto gli atleti riccionesi al Torneo di Natale di Pesaro domenica 30 novembre. La Asd Taekwondo Riccione Academy del maestro Roberto Betti si piazza come seconda in classifica nei combattimenti. Una vittoria di gruppo determinata dal lavoro costante fatto in palestra e soprattutto dal numerosissimo gruppo di allievi partecipanti della società, 37 atleti partecipanti.. una grande squadra. Il maestro Roberto Betti spiega di essere estremamente soddisfatto per tutti gli atleti che hanno preso parte alla gara per la prima volta dimostrando grande coraggio, dai bimbi di 5 anni fino ai ragazzi senior. Prova di crescita per qualche atleta di cintura avanzata che, nonostante siano arrivate alcune sconfitte sono riusciti ad acquisire spunti per migliorarsi sia atleticamente sia mentalmente. I ragazzi più esperti hanno dato spettacolo sui campi pesaresi vincendo l’oro con emozionanti esecuzioni al viso come Anna Casadei e Robert Chirila entrambi in categoria senior. Anche Shaina scala la sua categoria fino ad arrivare all’oro mentre Lara Bagli dopo aver sconfitto l’atleta filippina si ferma per un soffio in finale. Ottimo l’oro per Emilia Dini mentre Alessio Contadini, nonostante una buona ripresa dell’incontro contro un avversario esperto, si dovrà fermare al 13 a 9. Nella gara di poomsae (tecnica) si aggiudicano due bronzi Elisa Romagnuolo e Maurizio Sanchi. Linda Sacripanti arriva seconda nella gara individuale e prima nel duo con Marcello Bernardi, quest’ultimo arrivato 3° nell’individuale. Riccardo Nagy arriva primo nell’ampia categoria cadetti 2 e Federica Zanni prende l’oro nei senior alla sua prima gara. Il maestro Roberto Betti e l’istr. Luna Uguccioni sono ampiamente soddisfatti dell’ottimo lavoro dei ragazzi e delle prove di coraggio dei più piccoli e credono in tutti loro aiutandoli a migliorarsi e a crescere costantemente. Ringraziano tutto l’aiuto dei ragazzi sempre precisi e affidabili, gli ufficiali di gara per aver contribuito ancora una volta con la solida presenza riccionese e tutti i genitori per il loro supporto e per aver dedicato questa giornata ai loro figli.

Nello sparring vince l’oro: Lorenzo Gnesi, Adele Rossi, Lorenzo Mazza, Maiani Leonardo, Maiani Massimiliano, Anna Casadei, Robert Chirila, Shaina Martini, Emilia Dini

Conquistano l’argento: Cheikh Diongue, Liam Cebreco, Giada Buongiorno, Cristian Di Virgilio, Giovanni Battista, Santiago Marras, Emanuele Tirincanti, Francesco Bisceglia, Lara Bagli, Alessio Contadini

Medaglia di bronzo per: Coco Santiago, Matteo Magi, Rachele D’Agostino, Riccardo Nagy