Borse di Sport, stanziati 52.500 euro per aiutare le famiglie: domande entro il 20 dicembre
Contributi fino a 200 euro per la graduatoria ordinaria, 300 per i minori con disabilità e 250 per quelli in sovrappeso o obesità con complicanze
È stato pubblicato ieri sul sito web istituzionale, l’avviso per l'edizione 2026-2027 del progetto Borsa di Sport, l'intervento che aiuta le famiglie residenti con una situazione economica svantaggiata a sostenere le spese per l'attività sportiva dei figli. Le risorse destinate ammontano a 52.500 euro e le domande possono essere inviate esclusivamente online entro il 20 dicembre 2026. L'iniziativa si rivolge a bambini e ragazzi nati dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2020 e punta a rendere lo sport accessibile a tutti, come strumento di crescita, inclusione, socializzazione e benessere personale. Per questa edizione il progetto si amplia grazie all'adesione del Comune alla misura regionale "Voucher Sport Emilia-Romagna - Anno 2026". Dei 52.500 euro complessivi, 12.500 sono trasferiti dalla Regione e 40.000 sono a carico del bilancio comunale.
Il bando si articola in tre linee di intervento, pensate per rispondere a situazioni diverse. La prima, la graduatoria ordinaria, è destinata ai minori che vivono in nuclei con un Isee, ordinario o corrente, non superiore a 15.000 euro. Il contributo massimo è di 200 euro per un minore nelle famiglie con fino a tre figli fiscalmente a carico, mentre i nuclei con quattro o più figli a carico possono ottenere fino a due contributi, per un totale di 400 euro. La seconda linea riguarda i minori con disabilità certificata, per i quali è previsto un Isee ordinario non superiore a 30.000 euro e un contributo massimo di 300 euro per ciascun avente diritto. La terza - finanziata con il contributo dalla Regione - è rivolta ai minori in sovrappeso o obesità con complicanze, per i quali il medico competente abbia indicato lo svolgimento di attività motoria o sportiva: anche in questo caso la soglia Isee ordinario è di 30.000 euro e il contributo massimo è di 250 euro per ciascun minore. Per la seconda e la terza linea vale il principio di un contributo per ogni minore avente diritto, senza limiti numerici per nucleo familiare. Questi contributi possono sommarsi a quelli della prima linea per gli altri minori della famiglia, ferma restando una regola precisa: lo stesso minore non può beneficiare di più di una linea. Il contributo rimborsa, in tutto o in parte, le spese effettivamente sostenute e documentate per la stagione sportiva 2026-2027, dal 1° settembre 2026 al 31 agosto 2027, e non può superare il costo realmente affrontato dalla famiglia. Per partecipare è necessario presentare la domanda esclusivamente online. Chi avesse bisogno di assistenza nella compilazione può rivolgersi al Nodo Territoriale, in via Gambalunga 110, aperto al pubblico il martedì dalle 14:00 alle 17:30, previo appuntamento da fissare contattando l'Ufficio Relazioni con il Pubblico al numero 0541 704704, dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00 e il martedì e il giovedì anche dalle 14:00 alle 17:00. Quanto ai tempi, la scadenza per l'invio delle domande, a pena di esclusione, è fissata alle 23:59 del 20 dicembre 2026. Il bando completo e tutte le informazioni sono disponibili al link https://bit.ly/4zfIefO .