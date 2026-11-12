Bando del Comune di Rimini Borse di Sport, stanziati 52.500 euro per aiutare le famiglie: domande entro il 20 dicembre

Contributi fino a 200 euro per la graduatoria ordinaria, 300 per i minori con disabilità e 250 per quelli in sovrappeso o obesità con complicanze

È stato pubblicato ieri sul sito web istituzionale, l’avviso per l'edizione 2026-2027 del progetto Borsa di Sport, l'intervento che aiuta le famiglie residenti con una situazione economica svantaggiata a sostenere le spese per l'attività sportiva dei figli. Le risorse destinate ammontano a 52.500 euro e le domande possono essere inviate esclusivamente online entro il 20 dicembre 2026. L'iniziativa si rivolge a bambini e ragazzi nati dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2020 e punta a rendere lo sport accessibile a tutti, come strumento di crescita, inclusione, socializzazione e benessere personale. Per questa edizione il progetto si amplia grazie all'adesione del Comune alla misura regionale "Voucher Sport Emilia-Romagna - Anno 2026". Dei 52.500 euro complessivi, 12.500 sono trasferiti dalla Regione e 40.000 sono a carico del bilancio comunale.