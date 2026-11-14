Calcio Promozione D Botta e risposta tra Riccione e Bellaria Igea Marina: 1-1 firmato da Pruccoli e Muci

Un palo a testa per le due formazioni, coinvolte nella bagarre salvezza

Riccione - Bellaria 1-1

RICCIONE: Barbanti, Tamai (10' st Gambuti), Gianferrari, Pironi, Difino, Manfroni, Bellavista (10' st Ubaldi, 23' st Mantovan), Merli, Pruccoli (10' st Bortone), Diop, Polverelli (28' st Shehi). A disp.: Crescentini, Trianni, Lambertini, Leardini. All.: Gurini.

BELLARIA: Ramenghi, Grieco (1' st Giu.Candido), Di Gilio, Casali (1' st Muci), Pasolini, Zamagni, Quarta, Righini (29' st Drudi), Vitali, Grassi, Lorenzini (1' st Alvisi). A disp.: Fabbri, M.Cordatore, Crescenza, S.Cordatore, Gia.Candido. All.: Buda.

ARBITRO: Sirotti di Cesena.

RETI: 12' pt Pruccoli, 38' st Muci.

AMMONITI: Pasolini, Righini, Difino, Merli, Muci, Gambuti.

RICCIONE Finisce in parità 1-1 la sfida tra Riccione e Bellaria Igea Marina. Al 3' ospiti pericolosi con Righini, che da pochi passi calcia alto. Tre minuti dopo Diop replica con una conclusione dalla lunga distanza, respinta dal palo. Al 9' Gianferrari ci prova da fuori area, Ramenghi respinge, il tap-in di testa di Polverelli termina a lato. Al 12' Riccione in vantaggio: Tamai dalla destra serve a rimorchio Pruccoli, che infila imparabilmente Ramenghi. La replica degli ospiti passa dai piedi di Lorenzini, che al 17' si gira e pareggia il conto dei legni. Al 26' Bellavista, ex di turno, trova spazio sulla fascia e cerca Polverelli, che manca però la deviazione vincente. Al 35' su angolo sbuca Pasolini, ma il colpo di testa è bloccato da Barbanti. Nella ripresa il primo squillo arriva da Muci, che al 49' calcia di testa fuori. Spinge la squadra ospite, che ci riprova con Vitali, ma la mira è imprecisa. Al 70' il Riccione si fa vedere dalle parti di Ramenghi: punizione di Pironi, inserimento di testa di Manfroni, palla fuori. Al 77' Barbanti salva il risultato respingendo di piede il tiro di Muci, ma il gol è nell'aria: all'83' lo stesso Muci infila l'1-1 di testa. Muci potrebbe anche segnare la doppietta, ma all'84' Barbanti in uscita respinge il suo pallonetto. Il Riccione replica con un tiro da fuori area di Diop, palla alta. È l'86' ed è l'ultimo sussulto di una gara che termina con un giusto pari.