Ca Romano e Molino di Bascio isolate: telefoni fissi muti da agosto

Le frazioni del Comune di Pennabilli continuano a vivere in una situazione di isolamento

Continuano i malfunzionamenti della linea telefonica fissa e della linea Internet in Alta Valmarecchia, nel Comune di Pennabilli, per la precisione nelle frazioni di Ca' Romano e Molino di Bascio. I residenti hanno nuovamente segnalato il disservizio. La situazione di criticità genera anche allarme: in caso di emergenza, gli anziani che utilizzano solo il telefono fisso, rischierebbero gravi conseguenze. I guai sono iniziati nell'agosto 2025, ma non è la prima volta per i residenti di questa zona dell'entroterra, che si lamentano anche per la non efficiente copertura mobile. La connessione "scarseggia" anche sui telefonini.